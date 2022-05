Shell zet booreiland in voor Surinaamse diepwater-exploratiebron

Shell is binnenkort van plan om het Maersk Drilling-boorschip Maersk Voyager te gebruiken om een exploratieprogramma met één bron uit te voeren voor de kust van Suriname in de hoop een belangrijke ontdekking te doen in de diepe wateren van de Zuid-Amerikaanse natie.

Shell verwierf eind 2020 een aantal grensverkenningsactiva in Afrika en Zuid-Amerika van het Amerikaanse onafhankelijke Kosmos Energy in een deal ter waarde van maximaal USD 200 miljoen. De deal omvatte Blok 42 voor de kust van Suriname, waar Kosmos in 2018 de Pontoenoe-1-put boorde in 2497 meter water.