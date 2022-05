Minder afgekeurde Surinaamse producten bij export naar Europa

Minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zei tijdens de begrotingsbehandeling dat ons land minder notificaties krijgt van Nederland van producten die afgekeurd zijn. ‘’Dit komt doordat het ministerie heel hard heeft opgetreden tegen exporteurs. Zo werd de export van een bepaald product stopgezet bij exporteurs die een notificatie hadden. Pas als zij hun zaken op orde hadden, mochten zij het desbetreffende product weer exporteren’’, verduidelijkte de minister. Hij informeerde het parlement over de stand van zaken met betrekking tot de export van verse groenten en fruit naar Europa. Op 15 juni 2021 werd de export van antroewa, boulanger, peper en bitawiri stopgezet vanwege de vele notificaties die binnenkwamen.

“In december hadden we vier notificaties, in januari geen enkel, in februari geen enkel, in maart één notificatie en van april zijn de cijfers nog niet binnen”, deelde de minister mee. Naast de strenge aanpak is er ook lab-apparatuur geïmporteerd. Het ministerie is bijna zover om het te installeren. Een open sollicitatie voor de functie van directeur, bracht maar één persoon in beeld. Echter was die persoon niet beschikbaar. ‘’Er wordt nu gekeken naar iemand uit het buitenland, omdat Suriname niemand heeft die deze positie kan invullen’’, zei de minister. Hij benadrukte dat het belangrijk is dat het instituut iemand heeft die leiding kan geven. ‘’Het is een te belangrijk instituut voor wat betreft het toetsen en bewaken van de kwaliteit van de producten.’’

Eerder vertelde Sewdien dat 23 inspecteurs getraind zullen worden. De minister legde uit dat na zijn overname, er continu notificaties kwamen uit Nederland van partijen die afgekeurd waren. ‘’Echter, het harde optreden door exporteurs te verbieden bepaalde producten te exporteren, heeft vruchten afgeworpen’’, aldus Sewdien.

door Priscilla Kia