Wereldwijde energiemarkten zullen Rusland waarschijnlijk permanent uitsluiten

Rusland zal waarschijnlijk permanent worden uitgesloten van de wereldwijde energiemarkten zodra Europa kan opereren zonder de olie en gas van het land, zeiden topmanagers op het gebied van energie. De Europese Unie is vastbesloten om zich te ontdoen van Russische voorraden, zei Meg O’Neill, CEO van Woodside Petroleum in Australië, dinsdag op een energieconferentie in Brisbane, volgens de Financial Times.

“De Europeanen van na de Tweede Wereldoorlog dachten dat er nooit meer oorlog op Europese bodem zou komen”, zei ze. O’Neill zei dat wat er is gebeurd voor de Europeanen zo schokkend is, dat ze in de toekomst geen energie uit Rusland willen betrekken. De opmerkingen komen naarmate de EU dichter bij een geleidelijk ingevoerd embargo op Russische olie komt, dat de VS al heeft verboden. Europese landen willen ook hun afhankelijkheid van Russisch aardgas verminderen door het van elders te betrekken.

Europa is niet de enige markt die zich kan wenden tot alternatieven voor Russische energie. ‘’Producenten van vloeibaar aardgas in Australië, kunnen helpen om aan de vraag in Azië te voldoen zodra Rusland uiteindelijk uit de handelskringloop is’’, zei O’Neill.

De wereld zal Rusland niet toestaan terug te keren naar de wereldmarkten, tenzij president Poetin ‘van gedachten verandert’, wat onwaarschijnlijk is, volgens Kory Judd, operationeel directeur van Chevrons Australische activiteiten.

“Er moet een beetje een morele overgang plaatsvinden”, zei Judd op de dinsdagconferentie. “De verhuizing was geen energieke beweging, het was een sociale stap, omdat mensen de destructieve aard van het conflict hebben erkend’’, aldus Judd.

