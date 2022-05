Demissionair jeugdparlement weet niets van onderzoek

De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Steven Mac Andrew, heeft afgelopen week in het parlement aangehaald, dat een onderzoek dat werd ingesteld naar het functioneren van het jeugdparlement, heeft uitgewezen dat de voortzetting van het instituut, niet relevant is. Volgens de bewindsman heeft het jeugdparlement zijn doel nimmer bewezen en is jeugdparticipatie niet tot uiting gekomen. Het demissionair jeugdparlement onder leiding van Kelvin Koniki, schreef naar aanleiding hiervan, gisteren een vergadering uit. Volgens de laatstgenoemden is er nooit met hen gesproken over een onderzoek en weten zij dus ook niet door wie het is gedaan.

Ook het feit dat het instituut geen bijdrage zou hebben geleverd op het gebied van beleid voor jongeren, werd door hen ontkend. Volgens het demissionair bestuur heeft het in het ressort waar de minister het over had, tal van activiteiten ontplooid. Dit ofschoon het taak is van het jeugdparlement. Ze wezen de minister op de grondslag van het jeugdparlement dat dient als adviesorgaan.

Ook bedragen die zouden zijn genoemd voor het houden van jeugdparlementsverkiezingen, riepen vraagtekens op bij het bestuur. Volgens het bestuur kan het zich niet een bedrag van 20 miljoen US-dollar voorstellen.

In het parlement werd de minister reeds op de vingers getikt, door onder andere ex-jeugdparlementariƫr Edgar Sampie en Melvin Bouva. Deze zijn van mening dat de medelingen gedaan door de bewindsman, verregaand waren en dat het instituut wel degelijk een bijdrage heeft geleverd.