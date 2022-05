Suriname wordt voor de zoveelste keer in zijn moderne geschiedenis negatief besproken en te schande gezet. Dit keer komen er beschuldigingen vanuit onze zuiderbuur, dat onze betrokkenheid van doorvoer van drugs naar de verschillende delen van de wereld, niet slechts de betrokkenheid van verschillende drugshandelaren betreft, maar dat zelfs belangrijke politici daar ernstig deel van zijn. Al zeker vanaf de jaren negentig, is het bij justitie in Guyana, Suriname, Frans–Guyana, Brazilië en de VS bekend, dat in de noordelijke Braziliaanse staten en dan voornamelijk Para, Roraima, Maranhão en Amazones, activiteiten worden ontplooid, die alles te maken hebben met de handel in drugs (cocaïne). Kleine vliegtuigen van het type Cessna, Beechcraft en ook toestellen vervaardigd door de Braziliaanse fabriek Embraer, worden ingezet om de drugs naar verschillende transitolanden als bijvoorbeeld Suriname te vervoeren. Hoe vaak is het niet voorgekomen, dat uitgebrande vliegtuigen met Braziliaanse registratienummers zijn aangetroffen in de districten Brokopondo, Para, Beneden Marowijne en Sipaliwini. Recentelijk nog werd er één gevonden te Goliath West-Suriname, vrijwel zeker had dit toestel ook een Braziliaans registratienummer. Eind jaren negentig werd een rijke “fazendeiro” (boer) door de federale politie van Brazilië in de kraag gevat, nadat er vele malen drugsvliegtuigen op zijn boerderij waren geland om er ‘spul’ in te laden en bij tanken. Reeds toen werden er door de Braziliaanse politie van Manaus ernstige beschuldigingen gedaan aan het adres van Surinaamse politici en hun naaste familieverwanten. De afgelopen zeven jaar worden er zelfs vliegtuigen gestolen in het noordelijk gedeelte van Brazilië om de drugs binnen hun actieradius te kunnen vliegen, onder andere naar Suriname. Maar in Suriname denkt men, dat men oneindig door zal kunnen gaan met deze activiteiten, terwijl regeringen van grote landen om ons heen, alles in de gaten houden en nauwgezet registreren. Het web is zich langzaam maar zeker om deze lui aan het sluiten, en steeds meer onthullingen en aanhoudingen zijn daar het gevolg van. Zelfs de staat Goiás, waar de hoofdstad Brasilia is gevestigd, schijnt nu betrokken te zijn bij deze vorm van misdaad. Dezer dagen werd in Goiãnia, de hoofdstad van de staat Goiás, een 63-jarige piloot aangehouden, die sterk betrokken zou zijn bij de internationale drugshandel. De man zou deel uitmaken van een criminele organisatie die samengesteld is uit zakenlieden in Goiás, Para, Maranhão en personen in Suriname, waaronder politici. De Militaire Politie die belast is met het onderzoek, heeft nog geen namen genoemd over de betrokken personen, waaronder politici in ons land. De voormelde aangehouden piloot, zou op meerdere momenten gebeld hebben naar zeker vijf personen in Suriname die verdacht worden van ernstige betrokkenheid bij de drugshandel. De piloot is voorlopig ingesloten in een gevangenis in Goiãnia en zal ter beschikking worden gesteld van de justitie in de staat Pára. Tot zover de meest recente informatie uit Brazilië. Suriname krijgt door deze ontwikkelingen wegens zijn intensieve betrokkenheid bij de drugshandel, een steeds slechtere naam. Dat er nu met nadruk wordt gesteld dat zelfs politici deel zijn, of nu deel uitmaken van de coalitie of oppositie, maakt de zaak alleen maar erger en zal de drugsbestrijdingsdiensten internationaal, ons nog intensiever doen volgen. Ook de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, zal na deze informatie, zeker niet minder intensief naar Suriname kijken voor wat betreft onze betrokkenheid bij de zware grensoverschrijdende criminaliteit en de fnuikende witwaspraktijken, die hier nog steeds op allerlei manieren plaatsvinden. Indien de Braziliaanse justitiële autoriteiten besluiten de namen van politici bekend te maken die relaties onderhielden met de gearresteerde piloot, krijgen we hier de poppen aan het dansen en kan de tijdbom echt goed exploderen en wordt het misschien dan toch nog de hoogste tijd de politieke kaarten te gaan schudden en het kaf van het koren te scheiden.