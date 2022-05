Weg naar Bigi Poika wordt hersteld Barricaden voorlopig opgeheven

Ivanildo Ijoenakame kapitein van Bigi Poika verklaarde kort geleden in een interview met een plaatselijk medium dat de weg naar Bigi Poika door dorpsbewoners gebarricadeerd was. De bewoners hebben volgens de kapitein te kampen met verschillende problemen waarvoor er tot nu toe geen oplossing is gevonden. De hoofdweg richting westen en oosten verkeert in een zeer slechte staat, waardoor de staatsbussen niet kunnen rijden om schoolgaanden te verplaatsen Zanderij. De gezondheidszorg laat ook te wensen over en het dorp is niet voorzien van een optimale elektriciteitsvoorziening.

Marlene Joden, districtscommissaris van Para verklaarde in het radioprogramma ABC-actueel, naar het gebied te zijn geweest voor oriëntatie. Nadat de klachten van de dorpelingen waren aangehoord, werd er door een ondernemer ingegrepen om de weg berijdbaar te maken. Leerlingen konden door de zeer erbarmelijke situatie niet naar school. Volgens Joden hebben de leerlingen uit het gebied binnenkort ook examens. Er is voor deze leerlingen een onderkomen beschikbaar gesteld te zanderij, zodat zij in staat worden gesteld hun examen af te leggen. “De vice president die ook een bezoek bracht aan het gebied, heeft actie ondernomen en een ondernemer ingezet om de weg direct aan te pakken, maar vanwege het minsterie van Openbare Werken werd nog niets vernomen”, aldus Joden. Voor personenauto’s is de weg toegankelijk gemaakt, maar voor zwaar materieel boven de vier ton en houttransporteurs is de weg voorlopig niet toegankelijk. “Joden zegt eraan te zullen werken de weg zo snel mogelijk te rehabiliteren, zodat ook ondernemers die belasting betalen voor met name het vervoeren van hout, weer normaal hun werkzaamheden kunnen verrichten. Na onderhandeling met de vice president is de wegversperring voorlopig opgeheven”, aldus Joden