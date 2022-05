Telefoondief aangehouden

Leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM), hebben in de avond van maandag 16 mei na uitgewerkte informatie, Shaquille D. (22) op een adres in het district Wanica opgespoord en aangehouden. Een man deed op zondag 8 mei op het politiebureau Kwatta aangifte van diefstal van zijn mobiele telefoon. Volgens zijn verklaring bood hij de telefoon via sociale media op de site ‘Things for Sale’ te koop aan. Shaquille reageerde hierop en volgens afspraak ontmoette de aangever Shaquille op een adres in Paramaribo.

Hij overhandigde de mobiele telefoon ter bezichtiging aan Shaquille. Bij die gelegenheid maakte hij zich met de mobiele telefoon uit de voeten. Toen de benadeelde beschreef hoe Shaquille eruitzag, kreeg de politie direct het vermoeden om wie het ging.

De benadeelde toonde de politie ook een foto van de verdachte die hij via sociale media had kunnen achterhalen, waardoor de wetsdienaren direct constateerden dat Shaquille een bekende van de politie is. De verdachte werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Shaquille ontkent het strafbare feit te hebben gepleegd. De weggenomen mobiele telefoon is nog niet achterhaald. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Shaquille in verzekering gesteld.