In 2027 importverbod voor auto’s ouder dan vijf jaar

De minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Silvano Tjon-Ahin, maakte afgelopen week tijdens de begrotingsbehandeling bekend, dat ingaande 2027, er geen auto’s ouder dan vijf jaar meer geïmporteerd zullen mogen worden. Dit besluit is volgens de bewindsman reeds eerder genomen en heeft verband met het tegengaan van de CO-2 uitstootgassen. De minister zei dat met dit besluit, de eerste stap is gezet naar de import van elektrische voertuigen. Hoewel het besluit om de import van auto’s ouder dan vijf jaar stop te zetten is genomen, is het volgens hem nog niet duidelijk hoever Suriname dan is voor de import van elektrische voertuigen. De minister zei dat er een studie hiernaar zal worden gedaan.

Volgens de minister moet de studie niet alleen uitwijzen of we klaar zijn voor de import, maar ook tegelijk, hoe hoog de kosten zullen zijn. Ook moet volgens de bewindsman blijken of de infrastructuur de import van de elektrische voertuigen toelaat. “Het is belangrijk te weten of we genoeg energie hebben, om de overstap naar de elektrische voertuigen te maken”, aldus Tjon-Ahin. Volgens hem is de wereld momenteel bezig van fossiele brandstof af te stappen en elektrische auto’s te accommoderen.

De minister van Openbare Werken (OW), Riad Nurmohammed, is daarentegen geen voorstander van een investering te plegen voor de apparaten geschikt om elektrische voertuigen op te laden. Volgens hem zullen deze de staat behoorlijk veel kosten en is de kans dat ze binnen de kortste keren stuk gaan, groot.