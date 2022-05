Guyana een stap dichter bij realisatie industriële hennep

Wetsvoorstel gepresenteerd in parlement

De Guyanese regering wil graag haar doel bereiken om tegen 2025, 50.000 banen te scheppen. Met duizenden banen die al zijn gecreëerd in de sectoren huisvesting, bouw, toerisme, productie en landbouw, zullen er binnenkort nog veel meer beschikbaar komen met de ontwikkeling van industriële hennep. De regering in Guyana heeft de ontwikkeling van die industrie afgelopen dinsdag een stap dichter bij realisatie gebracht, met de presentatie van het wetsvoorstel industriële hennep in de Nationale Assemblee. De minister van Landbouw, Zulfikar Mustapha, presenteerde het wetsvoorstel, dat het leven van de Guyanezen zal veranderen.

Minister Mustapha zei dat de goedkeuring van het wetsvoorstel zal zorgen voor de teelt en productie van industriële hennep en hennep gerelateerde producten; om te voorzien in het verrichten van onderzoek en industriële hennep of enige andere activiteit met betrekking tot of in verband met industriële hennep.

Het wetsvoorstel voorziet ook in de oprichting van de Guyana Industrial Hemp Regulatory Authority, die het bestuursorgaan van de hennepindustrie zal zijn. Hennep wordt vaak verward met marihuana, omdat het lid is van de cannabisfamilie, maar het heeft aanzienlijk minder tetrahydrocannabinol dan marihuana. Tetrahydrocannabinol is het psychoactieve ingrediënt in marihuana dat gebruikers een ‘high gevoel’ geeft.

Uit onderzoek is gebleken dat het consumeren van industriële hennep het lichaam of de geest niet beïnvloedt vanwege het lagere gehalte aan tetrahydrocannabinol. In plaats daarvan heeft hennep bewezen een superplant te zijn, die verantwoordelijk is voor het creëren van een groot aantal producten. Producten die van hennep zijn afgeleid, zijn bijvoorbeeld touw, textiel, kleding, schoenen, voedsel, papier, bioplastics, isolatie en biobrandstof.

Volgens het Agricultural Marketing Resource Centre, is hennep rijk aan eiwitten, onverzadigde vetten, vezels, mineralen en vitamines. Hennep beschermt de hersenen, bevordert de gezondheid van het hart, vermindert ontstekingen, verbetert de conditie van de huid en verlicht reumatoïde artritis.

Het Global Industrial Hemp Markets Report 2021-2028, gepubliceerd door GlobeNewswire in november 2021, stelt dat de wereldwijde industriële hennepmarkt naar verwachting in 2028 12,01 miljard dollar zal bedragen en tussen 2021 en 2028 zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 16,2 procent. Dit is een van de redenen waarom de regering graag een hennepindustrie wil openen.

President Mohamed Irfaan Ali sprak in maart zijn optimisme uit dat Guyana een levensvatbare hennepindustrie kan ontwikkelen. “De hennepindustrie gaat niet alleen over hennepproductie, maar ook over het hebben van de verwerkingsfaciliteiten en faciliteiten met toegevoegde waarde hier in Guyana en dit zijn industrieën die banen kunnen genereren, dit zijn industrieën met een hoog rendement.” Vicepresident Bharrat Jagdeo had eerder aangekondigd, dat na de goedkeuring van de wetgeving, er vergunningen zullen worden afgegeven aan boeren om hennep te telen in de regio’s 6 en 10.