‘Suriname is wel in staat te investeren in gezondheidszorg’

Gezondheidssector versterkt met 12 ambulances

De regering heeft gisteren op het terrein van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, twaalf ambulances overhandigd aan verschillende ziekeninstellingen. De Medische Zending, het Regionaal Ziekenhuis Wanica, ‘s Lands Hospitaal, het Mungra Medisch Centrum en het Diakonessenhuis, ontvingen elk één ambulance. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo kreeg vier ambulances, de Regionale Gezondheidsdienst kreeg drie ambulances tot zijn beschikking.

President Chandrikapersad Santokhi, beschouwt de donatie als een mijlpaal en hoopt dat de zorg met deze gift, weer op de rails komt. Negen van de twaalf ambulances zijn door de overheid gefinancierd, terwijl drie Land Cruiser ambulances gedoneerd zijn door het United Nation Office for Project Services (UNOPS) van Japan.

‘’Met de overhandiging van de ambulances, laat Suriname zien dat het wel in staat is te investeren in de gezondheidzorg’’, aldus de president. De gezondheidsinstellingen hadden eerder een gebrek aan ambulances. Vanwege de uitbraak van Covid-19 werd de vraag naar nieuwe voertuigen groter. Gelukkig kan de dienstverlening met inzet van de nieuwe ambulances weer gecontinueerd en verbeterd worden. De ambulances met eigen middelen kunnen aanschaffen, is volgens het staatshoofd een belangrijke stap. Santokhi gaf aan, dat de gezondheidzorg een prioriteit is op de agenda van regering. ‘’We kijken uit naar toekomstige investeringen binnen de zorgsector”, aldus de president.

‘’Ambulances hebben een brugfunctie van de zorgverlening naar de gemeenschap toe en tussen zorginstellingen. Middels ambulances kan de zorg in een heel vroeg stadium naar de patiënt toe worden gebracht en kan de continuïteit gewaarborgd worden. Een ambulance is niet alleen een transportmiddel, maar een ziekenhuis op wielen‘’, aldus de NZR-voorzitter tevens directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Claudia Marica-Redan.