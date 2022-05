Toepassing Pfizer anti-covid-pil de afgelopen maand verviervoudigd

Een functionaris van het Witte Huis in Washington (VS) heeft verklaard, dat de covid-pil van Pfizer, onder de naam Paxlovid, wel een verschil maakt, door het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen te beperken, te midden van een nieuwe epidemische golf. “Het gebruik van de pil, dat langzaam op gang kwam wegens de moeilijke toegang van patiënten tot de medicijn, is de afgelopen maand verviervoudigd”, aldus Ashish Jha, covid-responscoördinator van het Witte Huis.

Volgens Jha, moet de tablet gedurende vijf dagen worden ingenomen zodra de covid-symptomen optreden. Het antivirale middel werkt door het vermogen van het coronavirus om te repliceren te verminderen, waardoor de progressie van de ziekte wordt gestopt. “Ondanks de grote toename van covid-besmettingen, hebben we geen aanzienlijke toename van het aantal sterfgevallen meer gezien. We hebben een toename van ziekenhuisopnames gezien, maar niet zoveel als verwacht in een tijd als deze”, zei Jha.

Amerikaanse gezondheidsautoriteiten hebben verder gemeld dat er dagelijks ongeveer 95.000 nieuwe coronabesmettingen zijn geregistreerd. Jha zei dat deze besmettingsgevallen zeldzaam zijn en dat deze patiënten niet in het ziekenhuis werden opgenomen. “Voorlopig zijn er plannen voor klinische proeven om de noodzaak van een langere behandeling te analyseren”, zei Anthony Fauci, arts van het Witte Huis.