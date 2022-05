Surinaamse politici gelinkt aan Braziliaanse piloot verdacht van drugshandel

Een 63-jarige piloot werd gearresteerd op verdenking van het werken in de internationale drugshandel in Goiânia. Volgens de militaire politie is hij door de federale politie geïdentificeerd als lid van een criminele organisatie die bestaat uit zakenlieden uit Goiás, Pará, Maranhão en politici uit Suriname die in slechts vier maanden tijd ongeveer 500.000 dollar zouden hebben afgedragen. Hij werd aangehouden na het delen van informatie tussen de Braziliaanse militaire politie en de federale politie. De laatste update van de Braziliaanse media is dat zij niet in contact geweest is met de verdediging van de gedetineerde om een ​​standpunt in te nemen. Het rapport had ook geen toegang tot de namen van zakenlieden en politici die ervan verdacht werden deel uit te maken van een criminele organisatie om naar een functie te vragen. Het definitieve aanhoudingsbevel vond afgelopen zondagavond 15 mei plaats, nadat informatie was uitgewisseld tussen politieagenten van het 41ste Marechausseebataljon (BPM) en rechercheurs van de federale politie. Volgens informatie van de premier is de man, die door de autoriteiten wordt geïdentificeerd als lid van een criminele organisatie, veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf in een gesloten regime. De Marechaussee maakte ook bekend dat uit onderzoek van de autoriteiten bleek dat een van de vliegtuigen van de piloot in november 1999 in het binnenland van Maranhão in beslag werd genomen met 141 kg cocaïne. Op dat moment zou het vliegtuig zijn getankt op een boerderij van een man uit Goiás die ervan verdacht wordt banden te hebben met drugshandel. Ook volgens de premier wees het onderzoek erop dat de telefoonrekeningen van de piloot meerdere oproepen opnemen naar vijf personen in Suriname die verdacht worden van betrokkenheid bij drugshandel. De Braziliaanse media probeerden afgelopen maandag omstreeks 13.30 uur telefonisch contact op te nemen met de federale politie om meer informatie te krijgen over het onderzoek, en wacht op een reactie. Na te zijn gearresteerd, werd hij naar het triagecentrum van het gevangeniscomplex van Aparecida de Goiânia gestuurd en zal hij ter beschikking worden gesteld van de justitie van Pará.

Bron: globo.com