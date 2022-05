Brunswijk niet te spreken over bankkosten en eist wetgeving

Vicepresident Ronnie Brunswijk is niet te spreken over het feit dat de banken momenteel 4 procent kosten in rekening brengen voor stortingen en opnames van een valutarekening. Hij vraagt zich af, hoe het mogelijk is, dat mensen moeten betalen om hun eigen geld te storten en dan opnieuw moeten betalen, wanneer ze het nodig hebben.

Volgens Brunswijk zal deze regeling van de bank zorgen ‘’voor een situatie die wij straks niet meer onder controle zullen hebben’’. Deze kosten worden door Brunswijk aangemerkt als een oneigenlijke verzwaring. Ook de hoogte van het percentage roept bij Brunswijk vraagtekens op. Hij vraagt zich af of er door de autoriteiten onderzoek is gedaan naar het vastgesteld percentage. De vicepresident kan zich verder niet voorstellen dat er zelfs kosten in rekening worden gebracht voor het openen van een spaarrekening. “Waar gaan wij naartoe in dit land?”, vroeg Brunswijk zich af. Volgens hem moeten er zo snel mogelijk maatregelen getroffen worden door middel van introductie van aangepaste wet en regelgeving. Brunswijk verzekerde de samenleving dat de regering met een passend antwoord zal komen op dit besluit van de banken, dat ernstige gevolgen kan hebben voor de economische situatie in het land.