‘Hongersnood dreigt in binnenland, kostgronden staan al maanden blank’

Het binnenland van Suriname heeft al bijkans tweeënhalve maand te maken met wateroverlast als gevolg van de zware regenval in de afgelopen periode. Niet alleen de huizen van de bewoners, maar ook de kostgronden staan al maanden onder water. Frits Dinge, districtscommissaris van het bestuursressort Boven-Suriname, zegt tegen de krant, dat er momenteel bijna sprake is van hongersnood in het Boven-Suriname gebied. ‘’Ofschoon de situatie onhygiënisch is, hebben we in het gebied nog geen ziekmeldingen gehad, dus dat stemt goed. Maar de mensen lijden wel honger‘’, aldus Dinge.De overheid, met name het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), is in maart begonnen met het verstrekken van noodhulppakketten bestaande uit voeding en andere benodigdheden, maar gezien de situatie aanhoudt, wordt de vraag naar voeding steeds groter. ‘’Het verstrekken van voeding was een uitstekend gebaar van overheidswege, echter is die inmiddels opgeraakt’’, zegt Dinge.

‘’De mensen waren wel dankbaar, maar de noodhulppakketten hebben de situatie niet verholpen. Qua voedselvoorziening ziet de situatie er echt slecht uit. Alle gewassen zijn verloren gegaan. Mensen kunnen zich ook niet gemakkelijk verplaatsen om de nodige boodschappen te doen. Indien bepaalde mensen dat wel kunnen, zijn de onkosten die ze moeten maken enorm hoog”, aldus Dinge. De waterproblematiek is het gevolg van de langdurige regenval en het uitblijven van de droge tijd. Ook wordt de situatie verergerd door het spuien bij de stuwdam. De regering zei eerder, dat het spuien noodzakelijk is voor de dam. De districtscommissaris doet een beroep op zowel de overheid als de samenleving om een helpende hand te bieden.

‘’De mensen willen niet alles gratis, maar als er instanties zijn die een steentje willen bijdragen, is dat natuurlijk welkom.’’ Indien de overheid het mogelijk maakt dat de binnenlandbewoners op bepaalde plekken de eerste levensbehoeften tegen een betaalbare prijs kunnen kopen, zou dat volgens Dinge, al heel veel schelen. ‘’De producten waren voor de wateroverlast al duur, maar zullen nu nog veel duurder zijn in het gebied en dat is echt een heel groot probleem voor de mensen’’, aldus Dinge.

door Orsilia Dinge