Ambassadeur van Lierop overhandigt namens de Republiek Suriname zijn geloofsbrieven aan koning Filip Leopold Lodewijk Maria van België

Ambassadeur van Suriname, Zijne Excellentie de heer Gilbêrt van Lierop, heeft op 27 april zijn geloofsbrieven aan Zijne Majesteit Koning Filip Leopold van België overhandigd. Tijdens de audiëntie met de Koning kwam de Belgische donatie van 700.000 Euro voor de uitvoering van waterprojecten in Suriname, met name voor het binnenland, aan de orde. Naast het ontvangen van de geloofsbrieven, heeft de Koning een openhartig gesprek van 20 minuten met de Surinaamse Ambassadeur gehad. Van Lierop verzekerde de Koning van de intentie van Suriname om op verschillende vlakken met België samen te werken, zoals op het gebied van ontwikkelingsinvesteringen, criminaliteitsbestrijding, drugsbestrijding en het reguleren van personenverkeer tussen de landen. Suriname waardeert de historische band met België, die sinds de onafhankelijkheid van 1975 bestaat. De relatie tussen Suriname en België is veelbelovend. Zo staan veel kennisdeling mogelijkheden hoog in het vaandel. Sinds 2007 heeft België meer dan 15 miljoen Euro aan Suriname via de Europese Unie gedoneerd. In de afgelopen jaren was de export van Suriname naar België op jaarbasis gemiddeld rond de 80 miljoen Euro.

In beide landen wordt Nederlands gesproken en de conversatie tussen Ambassadeur van Lierop en Koning Leopold was daarom ook geheel in het Nederlands. De potentie van Suriname als 17e rijkste land ter wereld qua grondstoffen en de status van groenste land ter wereld, alsook de verschillende samenwerkingsmogelijkheden tussen de landen, was het gespreksonderwerp. Ambassadeur van Lierop is nu vrij om verder te werken, om de relatie tussen de burgers van de twee landen verder te cultiveren en te versterken.