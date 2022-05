Ambassadeur Van der Zwan op bezoek bij minister Kuldipsingh

De Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan, heeft op 6 mei een beleefheidsbezoek gebracht aan minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Het onderwerp van gesprek was het bezoek van twee burgemeesters, Femke Halsema van Amsterdam en Jan van Zanen van Den Haag, aan Suriname.

Volgens de ambassadeur zal gekeken worden naar de nieuwe samenwerking met Suriname. Daarbij ligt in de planning om op 27 mei aanstaande, een rondetafelconferentie te organiseren voor ondernemers. Van der Zwan gaf aan, het een eer te vinden als minister Kuldipsingh ook aanwezig is. Tijdens de conferentie zal met name worden nagegaan hoe jong ondernemerschap te stimuleren. Ook zal er aandacht worden geschonken aan vrouwelijk ondernemerschap.

Minister Kuldipsingh vindt het een eer dat de Surinaamse overheid betrokken wordt bij de conferentie, omdat daardoor de gelegenheid wordt gecreëerd om te praten over de technische assistentie voor ondernemerschap. De EZ-minister is thans bezig met het structureren van het Kleine- en Middelgrote Ondernemersfonds (KMO) en hoopt op een bilateraal gesprek met beide burgemeesters. De Nederlandse ambassadeur heeft een verzoek gedaan aan de minister om wederom te kijken naar een handelsmissie. Hij is bereid waar nodig te assisteren en te ondersteunen. Minster Kuldipsingh heeft tot slot aangegeven, dat zij graag gebruik wenst te maken van de expertise voor jonge ondernemers.