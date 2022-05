Vrouwelijk personeel Kabinet President en Instituut First Lady in de bloemetjes gezet

Op het Presidentieel Paleis zijn de vrouwelijke medewerkers van het Kabinet van de President en het Instituut van de First Lady in de bloemetjes gezet. Dit gebeurde op vrijdag 6 mei in verband met Moederdag aanstaande zondag. First Lady Mellisa Santokhi- Seenacherry, ontving uit handen van president Chandrikapersad Santokhi een presentje. “Deze dag is om de vrouwen op het kabinet te waarderen”, benadrukte het staatshoofd.

Volgens de president zijn het de moeders die in crisistijd de eerste klappen opvangen, daarom moeten zij extra verwend worden op deze bijzondere dag. Het presentje dat de presidentsvrouw ontving, staat in het teken van het licht. De president hoopt dat dit presentje veel licht mag brengen in de levens van de vrouwen in Suriname. “Velen zien Moederdag als een dag om cadeautjes te geven en lekker te koken, maar het uiten van liefde aan je moeder, zoals een warme brasa, is veel meer waard dan alle cadeautjes bij elkaar”, stelde het staatshoofd.

De First Lady sloot hierbij aan door te stellen dat de liefde voor de moeders onbetaalbaar is. Ook gaf zij aan dat alle aanwezige vrouwen in zekere zin moeders zijn, want ze hebben zeker weleens de zorg over een neefje of een nichtje. “Het zijn onze kinderen, we praten niet over ‘jouw’ kinderen, maar over onze kinderen. Zij zijn de toekomst. Moeders stoppen alles in hun toekomst, en ook al komt die appreciatie er nu niet, die komt zeker wel. Geef je moeder nu die extra brasa en bosi en als je iets goed wilt maken, gebruik die dag daarvoor. Laat haar zien dat je van haar houdt”, benadrukte de First Lady.