ZESBAANSWEG? ALWEER ZO EEN TREINTJEVERHAAL

De president heeft aangegeven, dat de regering plannen heeft, vier bruggen en een zesbaansweg aan te leggen. Dit allemaal terwijl het volk nauwelijks de basisproducten in de winkel kan aanschaffen, de brandstofprijzen blijven stijgen en we nauwelijks onze basiswegen kunnen onderhouden. Het volk moet momenteel weer genoegen nemen met een verhaal, soortgelijk aan dat van de vorige president, waarbij men luchtkastelen bouwde inzake een spoorverbinding van Para naar Paramaribo. Toen waren ze zelfs een stapje verder gegaan, door het geheel in beeldmateriaal aan ons te presenteren. Je vraagt je als burger dan wel af, wie de adviseurs van deze mensen waren om zichzelf zo belachelijk te maken. Dus toen de verkiezingsbeloften nog niet eens waargemaakt konden worden, werd er nog een schepje bovenop gelegd. Zesbaansweg? Je vraagt je wel af of deze gasten de staat van de binnenwegen ook hebben gezien. Je vraagt je ook af of ze de overwoekerde kanalen hebben gezien. Het onderhouden van de bruggen die wij nu hebben, vormt al een probleem. Nu wil men vier erbij gaan bouwen. Met welk geld? Want het volk staat erop, geen kopercent meer aan leningen bovenop zijn hoofd te willen. En dat men ondanks het geschil met Guyana over de visvergunningen, nu aandringt op de bouw van een brug, zegt veel over de huidige machthebbers. Men heeft lak aan het volk! Bovendien, waar wil men de ruimte creëren voor het aanleggen van een zesbaansweg? Ga je de erven van al de plaatselijk woonachtige mensen overkopen? Het moet ons niet verwonderen wanneer de president morgen opstaat en praat over fly-overs. Deze lui slapen op plekken waar dromen bedrog zijn.