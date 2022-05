Mogelijke verband tussen 400 kg drugs en verkoolde lijken

In de strafzaak waarbij drie verkoolde lijken van Rohitas S., Cedrick T., en Shawn S., werden aangetroffen in een Ford Ranger aan de Noordpolderman te leiding 8, is ook de naam van inspecteur van politie Dennis E. gevallen. Deze inspecteur zit samen met diens ex-collega commissaris van politie Peiter R. vast, omdat het vermoeden bestaat dat de twee drugs (400KG) die gevonden werden in een bestelbusje te Paramaribo Noord zouden hebben vervoerd. Het gaat in dezen om vermoedelijk drugs die te Adjoemaberg in het district Marowijne door een vliegtuig werden aangevoerd. Het toestel werd later uitgebrand aangetroffen, maar van de bemanning, ontbreekt nog elke spoor.

Het vermoeden bestaat dat er een link bestaat tussen de gevonden drugs in het bestelbusje in de Smaragdstraat en de verkoolde lijken. Volgens Yorinde W., één van de verdachten die is aangehouden in de zaak van de verkoolde lijken, heeft zij op aanwijzingen van inspecteur Dennis E., één van de slachtoffers (Rohitas ) weten te lokken. Zij moest in opdracht van haar voortvluchtige c.q. vermiste broer (Marvin W.) van wie 1000KG drugs zou zijn gestolen, samen met meerdere mannen in twee voertuigen gaan, om Rohitas aan te wijzen.

Rohitas die zich op dat moment in zijn Ranger bevond, werd onderdwang meegenomen in één van de voertuigen. Terwijl één van de andere mannen het voertuig reed naar een pand, dat gehuurd werd door Yorinde.

De verdachte vertelt de mannen niet te hebben vermoord, maar bleef buiten staan. Volgens afgelegde verklaring van de verdachte werden de slachtoffers doodgeschoten. Een deel van een kussen en een vloermat zouden zijn aangetroffen in het voertuig. Op beeldmateriaal is een zwarte harrier die de vrouw toebehoort te zien.

Advocaat Nibte die de vrouw rechtsbijstand verleent reageerde verbaasd op deze gepubliceerde informatie. Dit gezien er een contactverbod was opgelegd aan de verdachte en zij haar cliënt bij het uitlekken van deze informatie, nog niet had gesproken.

In deze zaak werd ook een chauffeur ene S. aangehouden. Hij verklaarde tegenover de politie, niets van de moord af te weten. Volgens hem heeft hij slechts de vrouw vervoerd naar het pand. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er meerdere verdachten zullen worden aangehouden.