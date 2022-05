Ruim 50% schildpadden en krokodillen worden met uitsterven bedreigd

Reptielen in Caribisch gebied ook niet beschermd

Meer dan 21 procent van alle reptielensoorten is met uitsterven bedreigd, dat blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar de toestand van de koudbloedige gewervelde dieren. Reptielen zijn over de hele wereld bedreigd, maar in Zuidoost-Azië, West-Afrika, Noord-Madagaskar, het noorden van het Andes-gebergte en het Caribisch gebied is de situatie het ergst. Krokodillen en schildpadden zijn er het ergst aan toe. Van de meer dan 10.196 reptielensoorten die onderzocht werden waren er meer dan 2141 “bedreigd, ernstig bedreigd of met uitsterven bedreigd”. De studie was een titanenwerk, sinds 2005 hebben meer dan 1000 wetenschappers en 52 auteurs eraan meegewerkt. Hoofdonderzoeker Bruce Young, klaagt aan dat de staat van reptielen nooit eerder grondig werd onderzocht, omdat ze minder knuffelbaar zijn dan andere diersoorten. “Er is veel meer aandacht voor de bescherming van harige of gevederde soorten”, aldus Young, die benadrukt dat reptielen ook essentiële diensten leveren aan ecosystemen. Zo helpen ze bijvoorbeeld om de populatie van ongedierte zoals insecten en knaagdieren in toom te houden.

Gebrek aan charisma

Het aandeel bedreigde reptielensoorten is groter dan dat van vogelsoorten. De vernietiging van hun leefgebieden voor land- en stedenbouw is de voornaamste oorzaak van hun nijpende situatie. Voor reptielen die op eilanden leven is ook klimaatverandering een belangrijke factor. Ongeveer 60 procent van alle soorten schildpadden wordt met uitsterven bedreigd, en ongeveer 50 procent van de krokodillensoorten. Op hen wordt namelijk ook veel gejaagd. Maar er is ook goed nieuws, de studie merkt op dat maatregelen voor het behoud van zeldzame vogels en zoogdieren, heel vaak doeltreffend zijn om ook de reptielen te beschermen die in dezelfde habitat leven. Zo werken ze de nadelen die ze ondervinden door hun “gebrek aan charisma”, deels weg, merkt Young op.

Bron: IPS