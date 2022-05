‘Brug Corantijnrivier meer dan infrastructuurproject’

Aanjager economische activiteiten

Deze week werd er door onze minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed en zijn Guyanese ambtsgenoot Juan Edghill, een contract getekend inzake de haalbaarheid en het ontwerp van de bouw van de brug over de Corantijnrivier. Het contract dat beide bewindsmannen ondertekenden met WSP Caribbean Limited, heeft een kostenplaatje van 2 miljoen dollar. Het contract heeft tevens een looptijd van zeven maanden en zal naar verwachting begin 2023 worden gegund. Tijdens de bijeenkomst zei Edghill, dat de brug meer is dan een infrastructureel project. Het betreft volgens hem, een visie voor de verdere ontwikkeling van beiden landen.

‘’Ontwikkelingsdeskundigen zijn het erover eens, dat bruggen de belangrijkste aanjagers zijn van economische activiteit en zorgen voor een grotere efficiëntie van de handel, snelle uitwisseling van ideeën en snelle toegang tot diensten, voor degenen die ze het meest nodig hebben‘’, stelde Edghill. Hij voerde aan, dat de Guyanese president Irfaan Ali en president Chandrikapersad Santokhi, van de bouw van de brug een topprioriteit hebben gemaakt voor hun eerste ambtstermijn. Nadat het contract voor de bouw van de brug is gegund, zal deze naar verwachting binnen drie jaar worden voltooid, terwijl de levensduur van de brug 100 jaar moet zijn. Eenmaal voltooid, zal de brug het reizen tussen Guyana en Suriname transformeren, sterkere culturele banden en activiteiten voor het delen van kennis smeden en de economische activiteiten verbeteren.Edgill: ‘’Het zal een blijvend symbool zijn van de vriendschap, innovatie en vastberadenheid van twee buren.‘’ Edghill legde uit, dat Guyana een enorm potentieel heeft om te worden ontwikkeld als een commercieel en toeristisch centrum met de vestiging van hotels, resorts en andere vormen van entertainment.

De bouw van de brug zal volgens Edghill, toeristen voor zowel Suriname als Guyana aantrekken. ‘’Het landen in Suriname of Guyana, moet toeristen de mogelijkheid bieden naadloos onze grens over te steken. Om over te steken en profiteren van het warme klimaat, de ongerepte regenwouden, de prachtige rivieren en de gastvrije mensen”, aldus Edghill.