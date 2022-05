Opeenhoping cash-dollars oorzaak verhoogde bankkosten

Buitenlands betalingsverkeer komt in gevaar

Eblein Frangie, directeur van de Finabank, heeft in het radioprogramma ABC-Actueel verklaard, dat een overvloed aan cash-dollars voor de verhoogde bankkosten zorgt. Frangie zei niet op de hoogte te zijn van de overmakingskosten, omdat overmakingskosten, schijnbaar niet zijn verhoogd. “Er is geen verhoging opgetreden op de buitenlandse overmakingen, die kosten zijn jarenlang op het zelfde niveau gebleven. Maar wat betreft de stortingskosten, raakt de bank geconfronteerd met opeens een opeenhoping van een groot aanbod aan USD”, aldus Frangie.

Destijds kon de Centrale Bank makkelijker de vreemde valuta verzenden naar het buitenland, maar doordat er een overvloed aan contante US-dollars in de samenleving is, die vervolgens haar cash USD stort bij de algemene banken, is er een probleem ontstaan door het aanhouden van de geldzending, waardoor contante stortingen en overmakingen, enigszins in problemen zijn geraakt. Het probleem werd toentertijd opgelost door de FED. “Daarna heeft gouverneur Roemer een ander alternatief bedacht om euro’s te exporteren en US-dollars daarvoor in de plaats te krijgen. Tot dat moment ging het redelijk goed”, aldus Frangie.

Volgens Frangie is er echter een fenomeen ontstaan, waarbij er grote sommen geld en vergunningen door de deviezencommissie werden en worden afgegeven aan personen of instanties om grote sommen euro’s te transporteren naar het buitenland, die vervolgens worden omgezet in het buitenland, en daarvoor werden en worden er contante dollars ontvangen. “Het zou geen probleem zijn, als de contante dollars bij de Centrale Bank gestort zouden worden, die het geld wederom zou kunnen exporteren, maar dat kan helaas niet. Het gevolg hiervan is dat klanten contante dollars storten op de lokale bank, en de bank moet vervolgens vanuit hun buitenlandse rekening, de overmaking doen naar de klanten hun leveranciers, maar er ontstaat dan wel een lokale opeenstapeling van contante dollars. De kluizen raken hier enerzijds vol, en de buitenlandse rekeningen raken vervolgens leeg. Die rekeningen van de banken extern kunnen dan niet aangezuiverd worden”, aldus Frangie. Door deze huidige ontwikkeling was de bank genoodzaakt maatregelen te treffen onder andere door het beperken van stortingen dat leidt tot hogere bankkosten. Frangie erkent dat het geen goed teken is, dat er zoveel cash in het land is, en niemand goed kan verklaren waar de cash-valuta vandaan komt. Het risico is dat het buitenlands betalingsverkeer hierdoor in problemen komt. Volgens Frangie, moeten alle partijen om de tafel om een oplossing voor dit probleem te bedenken.