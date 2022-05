Buschauffeurs: ‘Verhogingen zullen niet onopgemerkt blijven’

Volgens de buschauffeurs betrokken bij het openbaar vervoer, wordt er momenteel onderhandeld over mogelijke nieuwe tarieven. Dit heeft volgens hen te maken met de recente prijsstijging voor brandstof. Voor een liter unleaded zal per 5 mei SRD 22, 71 neergeteld moeten worden. De buschauffeurs zeggen reeds een behoorlijke achterstand te hebben voor wat betreft de bustarieven, maar dat er geen haast is hierbij, omdat de meeste mensen zich het nu al niet meer kunnen permitteren. “We worden ook geconfronteerd met de hoge prijzen in de winkels, dus deze verhoging van brandstof zal zeker niet onopgemerkt blijven”, zegt een buschauffeur in gesprek met de krant.

Hij zegt dat met de paasvakantie er een flinke daling te merken was in zijn dagopbrengst. “Het zijn de schoolkinderen die in feite maken, dat we nog uitkomen. De meeste mensen liften elkaar en wie kan lopen, loopt. Het is ook niet de bedoeling dat schoolgaanden de dupe worden, maar de regering moet beseffen dat ook wij verplichtingen hebben”, aldus de buschauffeur.

Ook de schoolbuschauffeurs overwegen nu hun prijzen aan te passen, maar vrezen dat ze daardoor nog meer klanten gaan verliezen. “Vroeger betaalden mensen de 27ste al de schoolbus. Tegenwoordig als je de mensen niet herinnert, krijg je je geld niet. Niet dat de mensen niet willen. Ze kunnen het zich niet meer permitteren”, verklaart een schoolbuschauffeur. Zij vertelt deze maand nog op het oude tarief te zullen rijden, maar de ouders op de hoogte te zullen houden over een komende prijsaanpassing.