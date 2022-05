Verwachting dat Maka- oliebron in 2026 piekt bij ongeveer 65.693 bpd

Maka Centraal is een conventionele olie-ontwikkeling in diep water in Suriname en wordt geëxploiteerd door Total E&P Suriname. Maka Centraal, ontdekt in 2020, ligt in Blok 58, met een waterdiepte van ongeveer 3.280 voet. Het project bevindt zich momenteel in de haalbaarheidsfase en zal naar verwachting in 2025 met de commerciële productie starten. Het veld is eigendom van TotalEnergies.

De productie van het conventionele olie-ontwikkelingsproject Maka Centraal zal naar verwachting in 2025 beginnen en zal naar verwachting in 2026 een piek bereiken, tot ongeveer 65.693 bpd ruwe olie en condensaat en 19 Mmcfd aardgas. Op basis van economische aannames zal de productie doorgaan totdat het veld in 2060 zijn economische limiet bereikt.

Resterende winbare reserves

Het veld zal naar verwachting 343,28 Mmboe winnen, bestaande uit 327,61 Mmbbl ruwe olie en condensaat en 94,03 bcf aan aardgasreserves. Technip Energies en Yinson Holdings, zijn enkele belangrijke aannemers die bij het Maka Centraal-project betrokken zijn.

Over Total E&P Suriname

Total E&P Suriname BV (Total E&P Suriname) is een energie-dienstverlenend bedrijf dat ruwe olie en aardgas onderzoekt en produceert. Total E&P Suriname heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag, Nederland.

Bron: Globaldata