Criminelen gewapende roofoverval ingerekend

Drie criminelen die gisteren een persoon hadden beroofd die zich voor Hotel Royal Brazil bevond, zijn gisteren door leden van het Regio Bijstand Team (RBT) gearresteerd.

Het slachtoffer begaf zich kort voor de roof naar een winkelpand voor zwaar materieel aan de Anamoestraat. Vervolgens reed hij terug naar het hotel, waar hij een gesprek aanknoopte met een vriend. Opeens kwamen twee mannen, van wie een gewapend was met een vuistvuurwapen en de andere met een mes op hem af. Beiden probeerden het slachtoffer te beroven, maar deze verzette zich. Hij werd daarbij geschoten in zijn been. Het de criminelen gelukt de zwarte tas met inhoud van het slachtoffer weg te rukken. De buit betrof 800 gram ruw goud en 20.000 US-dollar.

Later op de dag werden drie verdachten aan de Martin Luther Kingweg door leden van RBT klemgereden en aangehouden. Het voertuig, waarin de rovers zaten werd in beslag genomen.

Een deel van de buit werd teruggevonden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er meerdere verdachten aangehouden zullen worden.