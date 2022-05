Guyanese president bracht eigendunkelijk vergunningen naar 150

De voorzitter van de visorganisatie Upper Corentyne Fishermen Co-op Society (UCFCS), Parmeshwar Jainarine, heeft tegenover een internationaal medium dat vanwege het visserskamp waartoe hij behoort slechts een verzoek werd gedaan om 50 visvergunningen voor de Guyanese vissers te realiseren bij de Surinaamse autoriteiten. Volgens hem is het de Guyanese president zelf geweest, die besloot dit te brengen naar 150, omdat hij van mening is dat meerderen de toegang zouden kunnen krijgen tot de visserijsector. Jainaraine zei dat het verzoek werd gedaan omdat zij aan tussenhandelaren bedragen van SRD 4000 en meer moesten betalen, en ook nog een deel van hun vangst tegen spotgoedkope bedragen moesten afstaan aan de verhuurders. Op grond hiervan zouden zij in oktober 2021 overeen zijn gekomen te vragen om voor een bedrag van SRD500 in aanmerking te komen voor de visvergunningen.

Jainarine zei voorts dat vanuit Suriname daadwerkelijk was gevraagd, de namen van de tussenpersonen te noemen om het proces te versnellen. Echter weigerden de vissers hieraan mee te werken, omdat het gaat om zogenaamde maffia’s binnen de visserijsector, die gelieerd zijn aan hooggeplaatsten binnen de politiek. Volgens de voorzitter zou dit nare gevolgen kunnen hebben voor de Guyanese vissers.

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi, heeft recentelijk verklaard, de tussenpersonen uit te zullen schakelen, gezien deze met valse bescheiden, zaken doorverhuren aan de Guyanezen.