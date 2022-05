USD 2 miljoen voor haalbaarheidsstudie Corantijnbrug

Suriname en Guyana willen toerisme, landbouw, olie en gas stimuleren

Suriname en Guyana tekenden gisteren, woensdag 4 mei, een contract voor haalbaarheidsstudies om financiering, verkeersstromen en tol- en andere inkomsten genererende opties te bepalen. Dit brengt beide landen een stap dichter bij de bouw van een brug over de Corantijnrivier. Het contract van USD 2 miljoen met het in Trinidad gevestigde adviesbureau WSP Caribbean, zorgt ervoor dat de onderzoeken in de komende zeven maanden worden uitgevoerd. De verschillende onderzoeken zijn gericht op het bepalen van het beste design, build, finance & operate model voor de Corantijnbrug door middel van een Publiek-Private Samenwerking (PPS).

Kees Boender, technisch assistent voor kapitaalinfrastructuurprojecten van Suriname, zei dat de autoriteiten hoopten klaar te zijn voor de PPS-aanbesteding tegen eind 2022 of begin 2023. De brug zal volgens Boender, een levensduur van 100 jaar en zo min mogelijk onderhoud hebben.

De brug die Moleson Creek in Guyana zal verbinden met South Drain via Long Island verwachtte schepen van 47.000 ton eigen gewicht, een horizontale doorvaarthoogte van 100 meter en een verticale doorvaarthoogte van 43 meter. De Guyanese minister van Openbare Werken, Juan Edghill, die de overeenkomst ondertekende met minister Riad Nurmohamed, hoopt dat de brug een stimulans zal zijn voor reizen, toerisme, landbouw, olie en gas.

Boender zei dat nadat de haalbaarheidsstudies zijn afgerond, er een blijk van belangstelling zal worden gelanceerd. “Die onderzoeken zijn bedoeld om een beter inzicht te krijgen in alle aspecten van de brug, want laag op laag moeten we een deal maken en het is beter om alle details bij je te hebben. Alle financiële ins en outs moeten worden onderzocht om het risico te verlagen en betere PPS-deals te krijgen en dat zou besparingen moeten zijn”, voegde hij eraan toe.

Als onderdeel van de hoofdstudie voor voorlopig ontwerp zou WSP Caribbean ook geotechnische, hydrologische en hydrografische tests uitvoeren, evenals verkeersvraag en verkeersprognoses, financiële en economische evaluaties, het beste juridische kader, milieubeoordelingen, aanbesteding, documenten en het voorontwerp van een brug en een weg.

Boender waarschuwde voor het verdisconteren van verkeer en zei dat er daarom een herziening zal komen van bestaande plannen en rapporten, allemaal met betrekking tot ontwikkelingen, mogelijke groei en stedelijke plannen, plannen voor nieuwe havens, mijnbouw in het zuiden, olie, prijs-kwaliteitverhouding, financiële modellen, financiering en of het innen van tol genoeg is. De ingenieur zei dat het voorontwerp van de bruggen en wegen gebaseerd zal zijn op de Amerikaanse of Europese zware belasting klasse.

Foto: waterkant.net