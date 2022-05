Voorstel om casinogangers te registreren en identificeren

Bij kansspelen gaat het om verschillende aspecten: amusement, inkomstenbron voor de staat en een bron van werkgelegenheid en andere economische activiteiten. Echter kleven er ook gevaren aan kansspelen; zo kunnen er sociale problemen ontstaan door gokverslaving, waaronder gezinsontwrichting. Bij de behandeling van de Wet Casinowezen, de Wet Toezicht en Controle Kansspelen en de Loterijwet, haalde Asiskoemar Gajadien (VHP) aan, dat in de meeste landen het niet mogelijk is een casino binnen te stappen als je niet geregistreerd bent. “Je moet je identificeren en er wordt een kaart gemaakt. Dat is goed, want je moet je klant kennen. Dat er geregistreerd wordt, is in de IT wereld niet vreemd en moeilijk. Je moet weten wie daar bezig is in het casino”, zei Gajadien.

In de wet is volgens hem opgenomen dat alle bezoekers geregistreerd moeten worden. ‘’Maar de eisen zullen verder per staatsbesluit gereguleerd worden.’’ Gajadien vindt het belangrijk dat de burgers weten hoe dat allemaal plaatsvindt. De informatie van de casinogangers moet beschikbaar zijn voor het controle-instituut. Volgens Gajadien, moet er een bureau zijn waar gokverslaafden of hun familie terecht kunnen voor hulp. Samen met andere parlementariërs is er overeenstemming dat dit bureau niet de Gaming Board moet zijn. Gajadien legde uit dat in andere landen, burgers vragen stellen en dat dit instituut onmiddellijk informatie doorstuurt naar het controle-instituut. “Dit instituut geeft dan aan, dat de desbetreffende persoon meer uitgeeft aan gokken dan het salaris dat hij/zij verdient. Dit instituut kan aangeven, dat deze persoon uitgesloten wordt van kansspelen. Het bericht wordt ook naar alle andere kantoren gestuurd, zodat de persoon niet deel kan nemen. Het is een vrijheidsbeperking, maar het vindt wel plaats”, merkte Gajadien op.

De sociale eruptie komt volgens de VHP-parlementariër, doordat er geen registratie plaatsvindt en niets gemonitord kan worden. Hierbij gaf hij als voorbeeld dat op elk moment van de dag, er een aanvraag kan worden gedaan van een bankrekening in Europa of voor een online vergunning voor casino.

“De wereld verandert zodanig dat als we het betten niet goed reguleren of proberen in goede banen te leiden, er binnen de kortste keren andere aanbieders zowel van buiten als in het land zich ontpoppen”, stelde Gajadien. Hij zei in zijn betoog dat bij het aanpassen van deze wetten, rekening gehouden moet worden met hoeveel geesten opgeroepen zullen worden, hoeveel politici zich aangesproken zullen voelen en hoeveel medewerking er gevraagd zal worden om de belangen die spelen in deze sector, te beschermen. “Maar wij als volksvertegenwoordigers hebben een taak jegens de samenleving en we moeten niet het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Er zijn ontwikkelingen in de wereld en als wij zeggen dat wij in de toerismesector gaan investeren en dat gaan koppelen aan casino’s, moeten we ons aan de regels houden. Het moeten geen dode letters zijn”, aldus Gajadien.