Mogelijke samenwerking met TRON Limited

Een delegatie van het bedrijf TRON Limited, heeft op donderdag 28 april aan president Chandrikapersad Santokhi het voorstel gedaan om het beveiligingssysteem van het bedrijf, in Suriname te introduceren. TRON Limited is een bedrijf dat zich bezighoudt met het produceren van softwareprogramma’s die een bijdrage leveren aan cyberspace en internettransacties. De TRON-delegatie werd vergezeld door assembleelid Wang Chuanrui en parlementariër Asiskumar Gajadien en de General Manager of Latin America, Zyanya Bejarano.

De structuren om de basis te leggen voor de nieuwe stakeholder TRON Limited, zijn door president Santokhi aangewezen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Het ministerie zal ruimte creëren voor de stakeholder om in Suriname te opereren. Aangezien er vertrouwen is in Suriname voor investering, zal deze nieuwe technologie binnen de regio gepromoot worden. De delegatie van TRON Limited zal door de Caricom-zone reizen om de blockchain technologie te promoten en de mogelijkheden voor investeren te bekijken.

Blockchain is een systeem voor het vastleggen van informatie op een manier die het moeilijk of onmogelijk maakt om het systeem te veranderen, te hacken of te bedreigen. “Gezien de technologie aan het veranderen is, moeten wij niet blijven slapen als land”, zei parlementariër Gajadien. Volgens hem zal Suriname in de toekomst zeker moeten investeren in deze technologie, gezien deze zich snel ontwikkelt.

Het initiatief van TRON Limited zal voortgezet worden door het ministerie van BIBIS. De delegatie vertrekt vrijdag 29 april uit Suriname en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met Suriname.