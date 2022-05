Bankcliënten betalen 4% stortingskosten op vreemde valuta

De Finabank maakte onlangs bekend, dat met ingang van dinsdag 3 mei, de USD stortingskosten bij de kassa in de bank verder worden aangepast. “Vanaf de voormelde datum zullen de stortingskosten voor de USD, 4 procent zijn van het te storten bedrag in USD. De stortingskosten voor de EURO en SRD blijven ongewijzigd: 4% van het te storten bedrag in EURO en kosteloos voor het storten van SRD”, aldus de Finabank.

De Surinaamsche Bank (DSB) had eerder bekendgemaakt, dat per 11 april 2022, de bank het USD-/EUR-kasbeleid met betrekking tot valutastortingen zou aanpassen. “Valuta gekocht bij een cambio, bedrijf of derden kan niet meer contant gestort worden. Bij stortingen vanaf USD 3.000 dienen onderliggende documenten verplicht aangeleverd te worden. Stortingskosten zijn 4 procent met een maximale stortingslimiet van USD/EUR 1000 per particuliere (Retail/Prime) klant per maand.

Naast de bestaande voorwaarden voor aankoop van vreemde valuta, kunt u tot nader order via bankmail ook een verzoek voor valuta aankoop indienen voor: Aanzuiveren creditcard (full-payment) en aantoonbare verplichtingen waaronder huur, aflossingen leningen bij DSB”, aldus de bank. De Hakrinbank had in april ook de kosten voor contante stortingen verhoogd. De kosten voor stortingen op een USD-rekening werden naar 4 procent verhoogd vanaf een bedrag van USD 500. Voorheen bracht de Hakrinbank zijn klanten 2 procent in rekening bij het storten van een bedrag tot USD 10.000. Bij een bedrag boven USD 10.000 was dat 2,5 procent. Bij elke storting van 500 euro wordt 3,5 procent in rekening gebracht.