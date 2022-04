Bewoners Brokopondo verwachten schadevergoeding

De bewoners van de gebieden in Brokopondo die zijn ondergelopen door het spuien van water uit het stuwmeer, hebben een brief opgesteld en gericht aan de directie van Staatsolie. Volgens de bewoners, verwachten ze te worden gecompenseerd voor de geleden schaden. De bewoners zijn van mening, dat het bedrijf in gebreke is gebleven door hen vooraf te melden, dat het gebied behoorlijk zou onderlopen ten gevolge van het openstellen van de spuikleppen de dam. “Ik was in de stad toen ik door een familielid werd gebeld, meteen te komen. Toen ik hier aankwam, was de helft van mijn huis reeds onder water.

Bijna niets viel meer te redden”, zegt een bewoner van een dorp aan de Surinamerivier in gesprek met de krant.

Volgens de bewoners werd in het verleden altijd gewaarschuwd wanneer er sprake zou zijn van opkomende wateroverlast. Echter was het nooit zo hoog en trok het binnen de kortste keren weer weg. De bewoners zijn van mening dat Staatsolie genoeg deskundigen in huis heeft, om te weten hoeveel water zal worden afgevloeid, maar dat zij bewust deze informatie heeft achtergehouden. “De situatie is nu al ernstig en dan moeten we nog de grote regentijd in. Wat blijft er dan van onze investeringen over? Wanneer dit alles achter de rug is, wat moeten wij dan doen? Alles is duur geworden”, aldus een bewoner.

Gisteren bracht president Chandrikapersad Santokhi een bezoek aan het gebied. Volgens hem staat het water in het stuwmeer heel erg hoog en is het de bedoeling af te vloeien om de druk op de dam te verlagen. Hij zegt verder persoonlijk in contact te zijn met de directie van Staatsolie en dat de stand van het water voortdurend wordt gemonitord door het personeel. “Indien we de druk niet verlagen, ligt niet alleen Brokopondo, maar heel Suriname 2 tot 3 meter onder water. Vanwege de regering zullen we de mensen op allerlei manieren tegemoet komen”, aldus de president.