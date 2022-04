Levens: ‘Het schoolcijfer bepaalt jouw leven niet’

Suïcide onder leerlingen moet maatschappelijk worden aangepakt

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur (MinOWC) wil klaar staan voor jongeren die met suïcidale gedachten rondlopen, specifiek de nog schoolgaande jeugd. Leerlingen hun mentale gezondheid wordt vaak aangetast door studie gerelateerde problemen. Dit benadrukte minister Marie Levens recentelijk tegenover een lokaal medium. De afgelopen jaren is de samenleving geconfronteerd geraakt met zelfdodingsgevallen van jongeren, waarvan de ouders of verzorgers geen idee hadden, waarom zo een kind tot die daad is over gegaan.

De bedoeling van deze aanpak vanwege het ministerie, is dat jongeren de gelegenheid krijgen de problemen en vragen waarmee zij zitten bespreekbaar maken. “Ik maak mij zorgen over de kinderen op de middelbare scholen die denken dat wanneer zij een onvoldoende krijgen, dat het einde van hun leven is, het cijfer bepaalt jouw leven niet”, aldus Levens. Zij deed een beroep op de jongeren niet op te geven, omdat er volgens haar nog heel wat andere mogelijkheden zijn om zaken omtrent studieproblemen, aan te pakken. Levens vertelde dat leerlingen die het gevoel krijgen, dat zij de situatie niet meer kunnen uithouden en problemen krijgen, zij naar het ministerie mogen stappen voor verdere begeleiding De maatschappelijke instanties die zich bezighouden met deze problemen, kunnen dan kijken wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Emmy Hart, van de stichting RUMAS gaf in het kort haar mening over dit vraagstuk. Volgens Hart komt het voor dat bepaalde jeugdigen zich onbegrepen voelen door de ouders of verzorgers, maar ook door de leerkracht.

“Als leerkracht moet je van goede huize komen, om het kind tevreden te kunnen stellen, want als het kind geen goede leerprestaties heeft, kan je niet de vinger wijzen naar het kind, maar het gaat erom, hoe de leerkrachten hun lessen verzorgen, en hoe ouders hun kinderen daarbij ondersteunen. Door een bestaand gevoel van angst, vraagt het kind zich vaak af, wat zijn of haar ouders zullen zeggen, en kiezen dan liever voor zo een daad, omdat zij op dat gebied niet sterk genoeg zijn”, aldus Hart