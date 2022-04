Management MMC wordt toevertrouwd aan crisisteam

President Chandrikapersad Santokhi heeft afgelopen zondag op een persconferentie in Nickerie aangegeven, dat het niet is uitgesloten dat het management van het Mungra Medisch Centrum (MMC) aan een crisismanagementteam zal worden toevertrouwd. Volgens het staatshoofd is de opdracht al gegeven om uit te kijken naar deskundigen die daarin zitting kunnen nemen. Minister Krishna Mathoera heeft in het weekend als ad interim van Volksgezondheid gesprekken gevoerd met de leiding van MMC. Zij heeft daarvan een verslag doen toekomen aan de president. De bedoeling is dat het verslag in een clusterteam van ministers wordt besproken. Op basis daarvan zal er volgens de president, een actieplan worden opgesteld.

De president gaf aan dat het probleem van het MMC slechts een deel is van het probleem van de volksgezondheid landelijk. “We moeten niet spelen met mensenlevens en hoge prioriteit geven aan volksgezondheid.” Het MMC kampt al langer met problemen. Zo draait het laboratorium al geruime tijd niet optimaal, doordat leveranciers niet langer bereid zijn te leveren aan het MMC vanwege een hoge openstaande schuld die het heeft bij de leveranciers. Ook is het aantal specialisten in de ziekeninstelling enorm afgenomen.

De president zei dat als er zaken zijn die te maken hebben met rechtspositionele aangelegenheden van artsen, die goed besproken moeten worden. Het staatshoofd is van mening dat artsen goed betaald moeten worden. Er zijn volgens hem inzichten hoe de betaling voor deze groep goed geregeld kan worden. Er liggen volgens de president, bij de minister van Volksgezondheid enkele voorstellen die besproken moeten worden. ‘’Er moet alles gedaan moet worden om het kader in het district behouden’’, zei de president. ‘’Ik heb de minister de opdracht gegeven om daar waar er een tekort is aan artsen, te kijken wat er in diaspora aanwezig is om die mensen hier aan te trekken”, voegde hij eraan toe. De president vindt dat er ook gekeken moet worden naar medici in en buiten de regio die mogelijk hun krachten willen geven aan ons land. “De minister heeft van mij de opdracht gehad om een inventarisatie te maken vanwaar we artsen hier naartoe kunnen krijgen.” De president zegt een ernstig tekort te merken in managementkwaliteiten in de verschillende ziekenhuizen.