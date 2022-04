Vuilophaal verloopt nog altijd problematisch

Bewoners in verschillende buurten hebben hun misnoegen geuit over de vuilophaal in hun gebied. Volgens een bewoner uit het ressort Wanica is er al langer dan een maand geen vuil opgehaald. Zij geeft aan meerdere keren melding te hebben gemaakt hiervan, echter is er tot op heden geen verandering. “De straten zien er verschrikkelijk uit. De bermen met zwarte zakken en de vuilnisrekken spreken boekdelen. Dit maken we voor het eerst mee. We hebben het aangeven bij de district commissaris, maar krijgen steeds te horen dat het zal worden gerapporteerd aan het ministerie van Openbare Werken”, liet de bewoner weten in gesprek met de krant.

Ook de bewoners uit het ressort Latour ervaren hetzelfde probleem. Zij geven aan dat sinds de verandering van vuilophaal in de vooravond naar de ochtenduren er geen vuilophaal heeft plaatsgevonden. Indien dit wel het geval is, is dit volgens de bewoners slechts het geval op de hoofdwegen. “De zijwegen worden helemaal niet aangedaan. Als je vraagt waarom ze niet in de zijwegen komen, geven de mannen aan, dat ze niet betaald worden om hun voertuigen kapot te maken”, aldus een bewoner. Volgens de bewoners in het ressort Latour kampen ze ook met het probleem dat het ministerie van Openbare Werken half werk doet. Zij geven aan dat bepaalde wegen worden aangepakt, terwijl andere al sedert het aantreden van de regering niet zijn aangepakt. Volgens de bewoners zijn deze wegen intussen ernstig onbegaanbaar. “We hebben gebeld met het ministerie van Openbare Werken, maar niemand die tot nu toe langs is gekomen”, zegt een buurtbewoner.