Franse luchtvaartdeskundige zal zorgen voor structuur bij SLM

De Fransman Yves Guibert is sinds vorige week officieel gestart bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) als nieuwe senior vicepresident van operations. De kersverse senior vicepresident zal samenwerken met de huidige directeur Paul de Haan en zijn team en dit valt allemaal samen met het herstelplan van de SLM. Er zijn reeds verschillende hervormingen doorgevoerd.

De taken van Guibert bestaan onder andere uit het beheren van de dagelijkse functies van de SLM met behulp van begeleiding, supervisie en leiderschap met betrekking tot operationele procedures. De krant sprak Guibert en hij vertelde, dat gezien zijn jarenlange ervaring binnen vliegmaatschappijen en het feit dat hij in verschillende landen diverse functies heeft bekleed binnen de commerciële luchtvaart, zou hij kunnen bijdragen aan het groeitraject van de SLM. Hij heeft brede werkervaring in de luchtvaart, voornamelijk bij Virgin Nigeria Airways, Kenya Airways en TAAG Angola Airlines. Guibert heeft zich in de loop der jaren weten op te bouwen tot leidinggevende in posities zoals Director of Customer Service, Director of Ground Services, Chief Operating Officer en Chief Officer Airport Operations.

“Met het aantrekken van Guibert streeft de SLM niet alleen naar financieel herstel, maar ook naar een internationaal gangbare bedrijfsstructuur”, aldus De Haan. Hiermee wordt volgens de Haan voldaan aan de juiste stappen die gevolgd moeten worden in het herstelplan van de luchtvaartmaatschappij. Guibert: “Ik heb veel ervaring opgedaan in verschillende landen zoals Afrika en in de afgelopen 30 jaar was ik in staat met mijn kennis het operationele werk in goede banen te leiden. Ik begrijp inmiddels wat de uitdagingen en problemen zijn waarmee luchtvaartmaatschappijen geconfronteerd raken.

Ook ben ik in de bevoorrechte positie geweest om onderdeel te zijn van het directieteam van mijn vorige werkgever. Een van mijn eerste taken is om performance indicatoren te ontwerpen voor de SLM om zaken gecoördineerd en gestructureerd te laten verlopen.”

Guibert is van mening dat er binnen de luchtvaartmaatschappijen enorm veel talent is, maar desondanks is het voor sommigen een echte uitdaging, omdat niet een ieder het privilege heeft gehad om net als hij, voor verschillende luchtvaartmaatschappijen te werken in diverse landen. Hij wil binnen de SLM daarom ook coaching sessies aan het team aanbieden, zodat procedures en processen geïmproviseerd kunnen worden. “Hierdoor kunnen wij gezamenlijk betere resultaten en kwaliteit boeken. Het is wereldwijd zo dat luchtvaartmaatschappijen op allerlei manieren moeten bezuinigen vanwege de moeilijke tijden binnen de industrie, waardoor zij ook kleine winsten boeken. Het is dan ook een echte uitdaging dat de balans tussen de winst en verliesrekening zodanig is, dat de onderneming continuïteit kan boeken”, benadrukt Guibert.

De functie van Senior Vicepresident Operations wordt ook aanbevolen in het rapport van de International Air Transport Association (IATA) van 2021. Binnen de SLM bestond deze functie nog niet. Tot de komst van Guibert bestond alleen de functie Vicepresident Operations, die door Steven Gonesh wordt vervuld. Volgens de Haan blijft Gonesh ook in deze functie en werd er eerst getracht om binnen de SLM, een kandidaat te zoeken die voldeed aan de functie-eisen. Helaas heeft de SLM voor deze functie van Senior Vicepresident Operations, niemand binnen het bedrijf of in Suriname kunnen vinden, waarna Guibert geselecteerd werd.