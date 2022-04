President installeert Platform Rijstsector in Nickerie

President Chandrikapersad Santokhi heeft zoals eerder aangekondigd, dit weekend een werkbezoek gebracht aan het district Nickerie. Hoofdreden van het bezoek was de installatie van het Platform Rijstsector. Het is de bedoeling dat alle stakeholders in de sector in het platform vertegenwoordigd zullen zijn, zoals de belangenorganisaties van de boeren, de verwerkers/exporteurs en de overheid. Het is de bedoeling dat het platform zal dienen als voorloper van het in te stellen Productschap Rijst.

Tijdens gesprekken die de president naar aanleiding van een protestactie van de padieboeren eerder gevoerd had met een vertegenwoordiging van de Surinaamse Padieboeren Associatie en de verwerkers/exporteurs, werd het besluit voor het instellen van een Platform Rijstsector genomen. De installatie van het platform vindt vanmiddag plaats in de Districtszaal.

De voorzitter van de Vereniging van Padie producenten (VPP), Bramdew Rampadarath, heeft tegenover de krant zijn misnoegen geuit over het feit dat zijn organisatie niet is uitgenodigd om zitting te nemen in het platform. “Het blijkt weer eens dat de president zich niet aan zijn woord houdt door de grootste boerenbelangenorganisatie met 600 leden niet uit te nodigen voor de installatie en om zitting te nemen in het platform, terwijl hij gezegd heeft alle actoren in de sector te zullen betrekken hierin”, aldus de boze VPP-voorman tegenover de krant.

Zondag bracht het staatshoofd een bezoek aan het rijstbedrijf Narvin N.V. De president die tevens voorzitter is van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), zal ook vergaderen met de structuren van de partij in het district.