SANTOKHI GEEFT VOLK NA 2 JAAR VRIJHEID TERUG

MONDKAPJESPLICHT VERDWENEN?

Na ruim twee jaar heeft de regering besloten, de Covid-19 beperkende maatregelen met ingang van 14 april, volledig op te heffen. Het dragen van een mondkapje is alleen nog verplicht in gesloten ruimtes, bij grote samenkomsten (meer dan 50 personen) en op plekken waar de nodige afstand niet kan worden bewaard. De MoHana-maatregelen worden nog steeds aanbevolen. Hiermee werden het samenscholingsverbod en alle andere activiteiten die verboden waren, weer toegestaan. Volgens president Chandrikapersad Santokhi, is de covid-situatie ‘’redelijk onder controle’’. Volgens het staatshoofd is er na evaluatie en adviezen, besloten de beperkende maatregelen ‘’volledig op te heffen’’. Er zal door het ministerie van Volksgezondheid, een ander beleid ontwikkeld worden. Hiermee maakte de president duidelijk, dat de tijd is aangebroken om de vrijheid terug te geven aan de samenleving en al haar sectoren, na de vele offers die door hen gebracht zijn. Na ruim twee jaar en een vaccinatiecampagne wereldwijd, lijkt covid grotendeels onder controle in de wereld. Alleen China lijkt er nu nog echt last van te hebben. Volgens deskundigen heeft de wereld een behoorlijke immuniteit kunnen opbouwen tijdens de verschillende besmettingsgolven. In China was de aanpak anders, de bevolking had niet zo een grote groepsimmuniteit opgebouwd. Wij beseffen thans, dat het coronavirus er nog steeds is en dat wij voorzichtig moeten blijven. Ondertussen gaat de wereld weer open, want zelfs de CDC heeft haar lijst met High Risk Countries, hoogrisicolanden, geschrapt. Wij wisten dat Covid-19 niet weg zou gaan, het was alleen een kwestie van tijd dat naarmate de varianten zich ontwikkelden, dat ook de wereldbevolking hier antistoffen tegen zou aanmaken. Covid is niet weg, dus vaccineren tegen covid blijft belangrijk en ook testen, indien men symptomen vertoont. Alert zijn en rekening houden met elkaar, is nog altijd van toepassing. De lessen die wij uit de covid-pandemie hebben geleerd, zullen ons nog generaties bijblijven en hopelijk kunnen wij met de nodige kennis, verdere uitbraken voorkomen.