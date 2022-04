VEEL CHARTALE VREEMDE VALUTA INVITATIE TOT ROOF

De laatste maanden hebben de commerciële banken aangegeven, hun beleid met betrekking tot storting en opname van vreemde valuta, te wijzigen. Enkele gewijzigde beleidsinzichten houden in, dat bij elke storing van vreemde valuta, er een bewijs of verklaring van herkomst voorgelegd moet worden. Verder is ook aangegeven, dat geld afkomstig van de wisselkantoren of verkregen van derden, niet geaccepteerd zal worden. Ook bij het storten en opnemen van je eigen valuta, worden er extra kosten in rekening gebracht, de zogeheten ‘administratie kosten’. Doordat de banken hun beleid hebben aangescherpt om met name witwassen en andere illegale praktijken zoveel mogelijk te voorkomen, hebben de lokale banken de bovengenoemde maatregelen aangescherpt. Hierdoor kiezen momenteel veel burgers ervoor hun geld niet naar de bank te brengen, vanwege onder meer de extra kosten die gepaard gaan bij het storten en lichten van hun geld. De criminaliteit is de laatste tijd ook sterk toegenomen, ook vanwege de huidige economische crisis in het land. Teveel vreemde valuta in huis hebben of op zak, vormt volgens Keerpunt zeker een groot risico voor de degene aan wie het cash geld toebehoort. In de pers verschijnen er wekelijks berichten over berovingen. Keerpunt is van mening dat het ministerie van Justitie en Politie, zijn aanpak van deze vorm van criminaliteit moet verbeteren en naar een hoger niveau moet tillen. Naast het ministerie van JusPol, is het ook raadzaam dat er verscherpte wetgeving inclusief straffen komen, die criminelen ontmoedigen deze strafbare feiten te plegen. Wie op criminele wijze snel geld wil maken, zal dan meerdere malen nadenken alvorens een roofoveral te plegen. Hopelijk zullen strengere en hardere maatregelen helpen de criminaliteit terug te dringen en kunnen de burgers van Suriname zich weer veiliger voelen in hun eigen huis of in de straten van Suriname.