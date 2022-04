DELIVERY BOYS HEBBEN LAK AAN VERKEERSREGELS

Plaats je tegenwoordig een bestelling, dan bieden de meeste eetgelegenheden de mogelijkheid, dat die tot aan huis wordt geleverd. De nieuwe normaal die tijdens de covid-pandemie goed van pas kwam. We kennen ze allemaal! Het zijn de delivery boys die je vaak op hun bromfiets langs je auto scheren, omdat ze niet te laat willen zijn voor een andere bestelling.

Deze jongens hebben totaal lak aan verkeersregels en lappen ze duidelijk aan hun laars. Moeten automobilisten nu rekening met deze groep houden? Want daar lijkt het op en bij de geringste opmerking over hun wangedrag, word je ook nog de huid vol gescholden. Eenieder kan zijn hossel hebben, maar laten zaken fatsoenlijk geschieden. Wie let op deze jongens? We zouden op een gegeven moment gaan naar een situatie, waarbij ook bromfietsers een verkeersexamen zouden moeten afleggen. Zouden we niet moeten starten bij deze delivery boys?

Elke delivery boy heeft trouwens een telefoonnummer op zijn bromfiets staan voor het doen van beklag, maar de vraag is hoe serieus wordt dit genomen? Wat zijn de gevolgen verbonden aan zo een klacht? Naar het schijnt bitter weinig, gezien het aantal, dat vaak zijn beklag doet via sociale media. Het gaat bij de eigenaar van het restaurant blijkbaar om het aantal jongens dat je ter beschikking hebt, want als je ze allemaal onder handen neemt, blijven ze weg. Maar zou er geen instantie moeten komen die de controle uitoefent en de boys oproept en corrigeert, indien nodig?

Het gedrag van deze zogenaamde ‘circus’ delivery boys, waarbij het stunten met maaltijdboxen op de openbare weg een dagelijks beeld is geworden, moet nu toch wel tot het verleden gaan behoren. De vraag is ook wat er van het eten overblijft door een dergelijk rijgedrag. Misschien dat er een boycot vanwege de gemeenschap moet komen, om bedrijven erop te attenderen dat deze ‘boys’ zich asociaal gedragen in het verkeer en dat daar verandering in moet komen.