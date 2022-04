ALLE RR- EN DR-LEDEN BETREKKEN BIJ PRIJSCONTROLE

Het aanpakken en opsporen van de winkeliers die doen aan prijsopdrijving, lijkt moeilijk, maar is dat in de praktijk niet. Laat de regering alle ressortraads- en districtraadsleden die op de betaalrol van de overheid staan, hierbij betrekken. Maak ze tot werk-armen van de Economische Controle Dienst (ECD), zodat ze kunnen controleren of er onregelmatigheden zijn binnen het ressort. Dat gaat werken, omdat niemand van geen enkele politieke partij, graag hoge prijzen betaalt. De overheid moet vooral niet vergeten, de namen van deze lieden te presenteren aan het grotere publiek, dit gezien we allemaal weten, dat er corrupte ambtenaren ertussen zitten, die toch zullen trachten tyuku’s te nemen bij de winkeliers. Echter zal de gemeenschap ook belast zijn met de controle en het rapporteren, indien er geen verandering optreedt. Het RR- of DR-lid kan op het matje geroepen worden.

Dit zal trouwens ook maken dat deze groep eindelijk gaat werken en niet ervan uitgaat, dat er vijf jaar lang zomaar geld verdiend wordt. Indien je op de betaalrol van de overheid staat, dien je ervoor te werken. Het zijn trouwens zuur afgedragen belastinggelden van het volk, waarmee je wordt betaald. Indien de leden weigeren hieraan mee te werken, dan stopt de uitbetaling terstond. De verdeling van taken kan helpen de druk bij Economische Zaken weg te nemen. Het ministerie komt pas in het spel wanneer er ongerief wordt gerapporteerd. We weten allemaal welke tactiek bepaalde supermarkthouders hanteren. De één sluit bijvoorbeeld, wanneer hij heeft vernomen dat de ander is beboet. Dit kan niet meer het geval zijn, wanneer je niet weet wanneer en hoe laat de controle kan plaatsvinden. In ieder geval moet de Economische Controle Dienst in samenwerking met de politie, 1×24 uur ter beschikking zijn.