DE BLOEM DIE ANDERS IS DAN DE ANDERE

Afgelopen week werd de veelbesproken reshuffeling doorgevoerd. Echter was ze niet zoals velen hadden gehoopt. De regering zag maar één persoon die het niet goed deed binnen haar ‘dream team’. Het werd Saskia Walden, die plaats moest maken voor Rishma Kuldipsingh. De vraag die onmiddellijk rijst, is of Walden de enige slechte minister was.

Of was er vanaf het begin een smet op haar naam, omdat ze de enige bloem is die anders is dan de andere bloemen in de tuin van Chan? Heeft ze gelijke kansen gehad, zoals de minister op Openbare Werken, voor wie velen al geruime tijd geen goed woord meer over hebben. Heeft ze het slechter gedaan dan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, die een particulier beslag laat leggen op overheidsgoederen? Dit zijn zaken die we niet moeten vergeten mee te nemen in de evaluatie.

In ieder geval is er vanwege verschillende hoeken uit de samenleving erop gewezen, dat het om een politiek steekgevecht gaat. Iemand zetten op een post, waarvan we weten dat die het hekelpunt is van de samenleving en de persoon minder ruimte bieden dan iemand die belast is met het maken van infrastructurele werken.

En om helemaal niet te spreken over een minister, die de veiligheid niet weet te bewaren en niet gedragen wordt door zijn werknemers.

Heeft Walden het slechter gedaan dan die desbetreffende persoon?

Ook moeten we niet vergeten dat Walden een marionet van de regering bleek te zijn. De momenten waarop ze bijvoorbeeld steevast beweerde, dat er geen brandstofprijsstijgingen zouden worden doorgevoerd. We kunnen dus ook zeggen: eigen schuld, dikke bult.