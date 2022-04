‘Ook bij parastatale bedrijven moeten mensen vervangen worden’

Binnen de regering heeft onlangs een reshuffeling plaatsgevonden. De minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden heeft haar ontslag ingediend en wordt opgevolgd door Rishma Kuldipsingh, die eerder de scepter zwaaide over Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). Steven Mac Andrew is nu de minister van AWJ. VHP-parlementariër Mahinder Jogi zegt tegenover De West, dat de reshuffeling nog niet ten einde is. ‘’Maar het is de president die benoemt en ontslaat. Als het aan mij lag, zouden veel meer mensen plaats moeten maken‘’, zegt Jogi.

Hij hoopt dat deze voorlopige reshuffeling zal bijdragen aan de capaciteitsversterking van de regering. ‘’Het moet niet zo zijn dat het hele team achterblijft, omdat enkelen niet voldoende presteren. Daarom wordt het beleid geëvalueerd en indien daarna is gebleken dat de output van een minister niet voldoende is, zal die anders ingezet worden”, aldus Jogi. Hij zegt zich ervan bewust te zijn, dat de samenleving veel verwachtingen heeft van deze regering. ‘’Dat weten we ook, daarom werken we daaraan. We regeren niet op persoonlijke titel, maar voor land en volk. En wanneer dat signaal gegeven wordt, moet het ook worden opgevangen.‘’ Ofschoon het reshuffelen nog geen garantie is dat het nu beter zal gaan, zegt Jogi dat het de eerste stap is naar een beter beleid.

President Chandrikapersad Santokhi deelde onlangs mee, dat na evaluatie er besloten is veranderingen te plegen binnen de regering. Uit de evaluatie zou gebleken zijn dat er onvoldoende uitvoeringscapaciteit is op bepaalde ministeries. Jogi is van mening dat niet alleen ministers vervangen moeten worden. ‘’Er moet ook binnen parastatale bedrijven reshuffeling plaatsvinden.’’ Zoals zaken er momenteel binnen parastatale bedrijven aan toe gaan, doelend op N.V. Grassalco, is volgens Jogi, ‘’totaal niet goed te noemen’’. ‘’Het beleid moet helemaal anders. Sommige van deze bedrijven hangen momenteel totaal af van de regering en dit kan niet. Het bedrijf moet zelf kunnen produceren en daar zijn de juiste mensen voor nodig”, aldus Jogi.

-door Orsilia Dinge-