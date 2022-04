USD-biljetten hebben geen vervaldatum

Al geruime tijd houden ondernemers hun klanten voor dat zij vanwege Surinaamse bankbeperkingen, geen coupures in Amerikaanse dollars meer accepteren die vóór 2009 zijn gedrukt. In winkels mochten kassamedewerkers USD-biljetten ouder dan 2009, dan ook niet accepteren als betaalbewijs. De Surinaamsche Bank (DSB) maakte onlangs weer bekend, dat zij vooralsnog alle USD-bankbiljetten accepteert mits die niet beschadigd en/of gevlekt zijn. “In het Amerikaans wetboek wordt duidelijk aangegeven, dat alle USD-coupures ongeacht hun jaartal, geldig blijven en dat zij niet aan een vervaldatum onderhevig zijn. Biljetten die zichtbaar beschadigd en/of gevlekt zijn, worden helaas niet geaccepteerd”, aldus DSB.

De toenmalige CEO van DSB, Steven Coutinho, had reeds in december 2021 tegenover De West gezegd, dat de banken op de hoogte waren dat er een aantal maanden geleden een bericht was gelanceerd, dat bepaalde diplomatieke instellingen geen USD-biljetten meer wilden aannemen van voor het jaartal 2009. “Dit geldt echter niet voor de lokale banken. Alle banken hier en elders, accepteren gewoon USD-biljetten zonder belemmering”, aldus Coutinho. Ook de CEO van de Finabank, Eblein Frangie had bevestigd dat het beleid bij de Finabank voor de acceptatie van USD-biljetten ouder dan 2009, niet is gewijzigd.