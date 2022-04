Onderwijsproces binnenland krijgt aanpassingen, gezien de huidige omstandigheden

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft onlangs tegenover een lokaal medium verklaard, dat de bewoners van Sipaliwini en Brokopondo te verduren hebben door de enorme wateroverlast, die ook voor haar best verassend is overgekomen, omdat het onderwijsproces in die gebieden hierdoor in gevaar is gekomen. Levens houdt de kwestie in het binnenland dagelijks in de gaten, zodat er en beeld is om vanwege haar ministerie de nodige initiatieven te kunnen ontplooien. Volgens Levens zullen de lessen, gezien de omstandigheden, op alternatieve wijze verzorgd moeten worden, in samenwerking met het United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) “De scholen in het binnenland moeten op 3 mei weer starten met de lessen, dat geldt voorlopig voor de scholen in de veilige gebieden. In de gebieden waar het nog onveilig is voor de kinderen, zal de aanvang van het onderwijsprocess nog moeten en worden aangehouden”, aldus Levens. De covid-pandemie heeft in verschillende sectoren voor behoorlijke achteruitgang gezorgd, het onderwijssysteem heeft hier ook zwaar onder geleden omdat er landelijk op alle onderwijsniveaus achterstanden zijn ontstaan. “Het ministerie zal er alles aan doen, om voor de leerlingen die achter zijn geraakt met de lessen, speciale programma’s te verzorgen, zodat zij uiteindelijk weer op één lijn zijn met de overige leerlingen. Het departement van Onderwijs heeft de situatie onder controle en zal zorgen voor nodige aanpassingen”, aldus de bewindsvrouwe.