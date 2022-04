Zelensky: ‘Russische troepen zijn niet in staat Mariupol te veroveren’

Volodymyr Zelensky, de Oekraïense president, bevestigt dat Rusland het grootste gedeelte van de stad Mariupol had bezet, maar zei dat zijn troepen nog steeds een deel van Mariupol in handen hadden. Volgens de Russische regering heeft ze grotendeels Mariupol ingenomen, de stad die het zwaarst is aangevallen sinds het begin van de Russische invasie. “De verovering van het complex Azovstal hebben we opgegeven, waar meer dan 2.000 Oekraïense soldaten en 120.000 burgers zich verzameld hebben”, aldus Vladimir Poetin, de Russische president.

Zelensky vertelde dat Russische troepen niet in staat zijn, het complex in Mariupol in te nemen, dat 6 km² groot is en veel tunnels en ondergrondse gangen heeft, evenals tientallen magazijnen. Volgens de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu, zijn de ongeveer 2.000 Oekraïense strijders en burgers die zich verzetten in het complex geheel omsingeld.

Volgens Vladimir Putin, zullen de levens van degenen die hun wapens inleveren, gespaard blijven. Zelensky zei dat Rusland de aanval op het complex heeft opgegeven, nadat het zich realiseerde, dat de Russische troepen het niet met geweld kunnen innemen. “Ze kunnen Azovstal fysiek niet in handen krijgen, dat hebben ze begrepen, na daar zware verliezen te hebben geleden. Onze strijders blijven zich verzetten “, aldus Oleksiy Arestovych de adviseur van de Oekraïense president. Ook heeft volgens Arestovych Rusland een deel van de strijdkrachten in Mariupol naar Noord-Oekraïne overgebracht, om daar troepen te versterken die de regio’s Donetsk en Lugansk proberen te veroveren.