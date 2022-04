Moderna: Nieuwe Covid-19-vaccin efficiënter tegen varianten

De Amerikaans farmaceutische en biotechnologische gigant Moderna, heeft afgelopen dinsdag de voorlopige resultaten van haar onderzoek naar aangepast Covid-19-vaccin bekendgemaakt. Moderna verklaarde, dat voorlopige onderzoekingen aangetoond hebben, dat het nieuw vaccin ontworpen is om de Bètavariant tegen te gaan. Volgens Moderna biedt het nieuwe vaccin een betere en langdurige bescherming tegen de verschillende varianten. “Het nieuwe vaccin is echter nog in een onderzoeksfase. De uiteindelijke resultaten kunnen we eind mei of begin juni verwachten”, aldus Moderna. Moderna zei dat de studieversie, mRNA-1273.211 genaamd, een maand na toediening in een boosterdosis van 50 microgram een superieure immuunrespons toonde tegen de Bèta-, Delta- en de Omicron-variant. Dr. Paul Burton, Chief Medical Officer van Moderna, hoopt dat de mogelijkheid bestaat dat het bestaande vaccin, gecombineerd kan worden met een vaccin dat gericht is tegen de Omicron-variant. Moderna’s voorkeur is mRNA-1273.214, een prototype dat zich thans in een studiefase bevindt en het originele vaccinserum combineert met een ander specifiek vaccin voor de variant, waarvan het de gegevens zal vrijgeven, wanneer het zijn resultaten over het tweede kwartaal publiceert.