Japan schenkt voor ruim 800.000 USD aan medische apparatuur

Japan is Suriname tegemoetgekomen met medische apparatuur ter waarde van ruim 800.000 US-dollar. De schenking vloeit voort uit een overeenkomst die in maart 2021 op Costa Rica werd getekend tussen de regering van Japan en de United Nations Office for Project Services (UNOPS). De overhandiging van de apparatuur heeft op woensdag 20 april plaatsgevonden op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Ad interim minister van BIBIS, Krishna Mathoera, heeft benadrukt dat de ondersteuning van Japan de solidariteit, samenwerking en vriendschap tussen de beide landen demonstreert.

“De regering en het volk van Suriname, in het bijzonder het ministerie van Volksgezondheid en de negen in aanmerking komende gezondheidsinstellingen, waarderen en verwelkomen dit geweldige gebaar van de Japanse regering en het volk van Japan”, aldus de bewindsvrouw. Zij is de UNOPS zeer dankbaar voor de effectieve ondersteuning. Via het Grant Aid-project heeft UNOPS 187 stuks medische apparatuur ter waarde van ruim 800.000 US-dollar voor Suriname ingekocht. Het betreft onder andere drie ambulancevoertuigen van het merk Toyota Landcruiser, mobiele röntgenapparaten, echoapparaten, infusiepompen, perfusiepompen, transportmonitoren met trolleys en bloedgasanalysatoren. Minister Mathoera zegt dat de geste Suriname in staat stelt de sociaaleconomische effecten van de coronapandemie verder te herstellen. “Een pandemie die kwam te midden van de financiële crisis in Suriname’’, aldus de minister. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zegt dat de apparatuur landelijk gedistribueerd zal worden. Het Atjoni Ziekenhuis, Regionaal Ziekenhuis Wanica, Mungra Medisch Centrum, ’s Lands Hospitaal, Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Sint Vincentius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, de Regionale Gezondheidsdienst en de Medische Zending, zijn in aanmerking gekomen voor de apparaten. “Gelukkig zijn wij uit de covid-situatie, maar u weet dat er heel veel apparatuur en ambulances zijn stuk gegaan vanwege de enorme druk tijdens de pandemie. Deze apparatuur zal de zorg verder helpen herstellen. Het gaat om nieuwe, maar vooral apparatuur van hoogstaande kwaliteit die voldoet aan de Surinaamse norm”, aldus de bewindsman. De UNOPS werd vertegenwoordigd door Alejandro Rossi, directeur en vertegenwoordiger voor Suriname. Yashiko Kamada, Deputy Head of Mission van de Japan ambassade op Trinidad & Tobago, was aanwezig namens de Japanse overheid.