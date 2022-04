President ziet af van subsidiëren rijstboeren

President Chandrikapersad Santokhi, heeft onlangs bekendgemaakt, dat het subsidiëren van rijstboeren niet meer mogelijk is. Volgens de president zal getracht worden de boeren op een totaal andere manier tegemoet te komen.

Hij zei dat de regering zal inkomen met middelen uit een Nationaal Ontwikkelingsfonds Agribusiness (NOFA) om zo de boeren te ondersteunen. Dit zei hij naar aanleiding van de staking die de boeren twee weken geleden voerden, nadat bekend was geworden dat de boeren minder zouden ontvangen voor een baal natte padie. Volgens de boeren komen hiermee de leningen die ze hebben gepleegd bij de bank in gevaar en eisten terugdraaiing van de tarieven voor padie.

De regering speelde in op de situatie en bracht de prijzen terug naar SRD 470 per baal natte padie. Echter is een deel niet te spreken over het feit, dat zij reeds hebben verkocht tegen de lagere prijs. De overheid heeft beloofd deze groep te compenseren. Vanwege de overheid vindt momenteel de registratie plaats van het aantal benadeelde boeren. Het gaat in deze om ongeveer twintig procent van de rijstboeren.

Op 23 april zal de president een platform installeren om de problemen binnen de rijstsector op te lossen. Het doel is om met alle betrokkenen samen te werken en zo te zorgen voor een betere ontwikkeling van de rijstsector.