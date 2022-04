‘DNA-panden pijlers van onze democratie die zijn herrezen’

Het historische gebouw van De Nationale Assemblee (DNA) werd op 1 augustus 1996 helemaal verwoest door een enorme brand. Het monumentale gebouw was opgezet in de 18e eeuw en werd als eerste gebruikt voor een vergadering van de Koloniale Staten in 1887.

Aangezien de vergaderingen door moesten gaan, vond DNA een tijdelijke oplossing: door het oude gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te gebruiken als vergaderlocatie. In 1996 verhuisden de volksvertegenwoordigers naar het oude Park-gebouw aan het Onafhankelijkheidsplein. Afgelopen donderdag 14 april was het eindelijk zover, dat de gereconstrueerde panden in koloniale architectuur werden opgeleverd. De ceremonie werd bijgewoond door de president, vicepresident, DNA-leden, ministers en vertegenwoordigers van verschillende organisaties die hebben bijgedragen aan dit project. ‘’De gebouwen zijn uit de as herrezen en het is een zeer bijzonder moment voor het Surinaamse parlement om ze weer te zien in hun volle glorie’’, zei DNA-voorzitter Marinus Bee bij de oplevering. “De grond waarop deze panden zich bevinden, kent een rijke historie van hoogtepunten en diepe dalen Op 1 augustus 1996 spreken we van een van deze diepe dalen, waarbij het trieste bericht ons bereikte, dat het prachtige statengebouw van de Republiek Suriname, een van de meest markante monumentale gebouwen uit onze geschiedenis, in lichterlaaie stond en tot de grond toe afbrandde. Aangenomen werd dat een elektriciteitsstoring de oorzaak was van deze ramp”, aldus Bee. Wie deze ramp bewust heeft mee gemaakt, kan zich volgens DNA-voorzitter, de details van deze dag nog herinneren en vertellen hoe de sfeer was in de samenleving.

IDB

Landenvertegenwoordiger van de Inter-american Development Bank (IDB), Antonio Gonsalves, zei afgelopen vrijdag, dat hij zich vereerd voelde om namens de IDB aanwezig te zijn voor de ceremoniële overdracht, want ruim 25 jaar geleden op 1 augustus 1996, werden deze gebouwen verwoest door een enorme brand. “Deze historische elementen van Paramaribo werden in de as gelegd, maar nu kunnen wij de gereconstrueerde panden opleveren en deze zijn de eerste van een reeks van projecten die worden getrokken door de Paramaribo Urban Rehabilitation Projects (PURP). De IDB heeft Vision 2025 reeds gelanceerd met de intentie om de binnenstad van Paramaribo te rehabiliteren, zodat die duurzaam kan bijdragen aan de groei en ontwikkeling van Latijns-Amerika, waar Suriname een zeer belangrijke rol in zal vervullen”, aldus Gonsalves. De historische panden zijn volgens de IDB, essentieel voor de heropleving van de binnenstad van Paramaribo, zodat die weer in volle glorie kan worden ervaren. Het restaureren van dit cultureel erfgoed zal daarom ook zorgen voor meer commerciële activiteiten.

Architectonische beeltenissen

De staatsadviseur van de Republiek Suriname, Gregory Rusland, had in zijn korte toespraak aangehaald, dat hij met gepaste trots aanwezig is op de ceremoniële overdracht van deze gereconstrueerde DNA-panden, omdat na de felle brand van 1 augustus 1996, de belangrijkste pilaar van de democratie was verdwenen.

“Daarbij is niet alleen het grootste deel van De Nationale Assemblee in vlammen op gegaan, maar er zijn ook zeer belangrijke documenten verloren gegaan. Wie de kruising van de Henck Arronstraat, toen de Graven-straat en de Grote Combéweg voorbij ging, werd steeds herinnerd aan deze nare gebeurtenis. Via de Stichting Gebouwd Erfgoed is er toen door een groep Surinamers, een verzoek gedaan bij de Unesco om ondersteuning te vragen voor de reconstructie van een aantal historische panden. Het voorstel met daaraan gekoppeld het plan, is uiteindelijk door de IDB goedgekeurd ter financiering via de PURP. In 2019 werd met de eerstesteenlegging een aanvang gemaakt met de bouw van deze panden. Het is prijzenswaardig, dat we nu kunnen praten over de herrijzing van architectonische beeltenissen in onze binnenstad”, aldus Rusland.

Werelderfgoed lijst

Twintig jaar geleden werd het verzoek gedaan om de historische binnenstad van Paramaribo te plaatsen op de Werelderf-goedlijst van de Unesco. Het was volgens de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, ‘’een hele job’’ om Paramaribo op die lijst te krijgen. “De wereld zag ons meteen en de aanbiedingen om de stad van Paramaribo te herstellen, kwamen binnen en support kwam binnen. De Europese Unie kwam en die heeft als eerste de Kathedrale Basiliek gefinancierd en geeft nu aan, belangstelling te hebben voor de financiering van de restauratie van de Waterkant vanuit de Centrale Markt tot het Nola Hatterman Instituut. Meerdere gebouwen in Paramaribo hebben financiering gevonden, sinds de stad op de Werelderf-goedlijst staat”, aldus Levens. Zij vertelde dat voor de renovatie van het gebouw er geld is geleend, omdat de regering het Huis van het Volk op eigen krachten wilde bouwen. ‘’De IDB heeft toen aangegeven, dat zij met genoegen dit gebouw wilde financieren, omdat de United Nations dit endorsed had. Het is een hele lange weg geweest, waarvan ik onderdeel ben geweest en velen hebben hun waardevolle onontbeerlijke bijdrage geleverd, waarvoor onze hartelijke dank. Ik heb dit met genoegen meegemaakt”, benadrukte Levens.

Democratie

President Chandrikapersad Santokhi sprak als laatste tijdens deze overdrachtsceremonie, de aanwezigen toe. “De nieuwbouw van De Nationale Assemblee moeten wij tegen de achtergrond plaatsen van de wederopbouw van ons historische binnenstad. De stad moeten wij terugbrengen naar de eeuwenoude functies die ze reeds had. De bouwstijl in architectonisch opzicht, moet zodanig zijn dat het expressiegevoel teruggeeft hoe het vroeger was, maar nu in een nieuw jasje. Terecht zijn de gebouwen teruggebracht in dezelfde oude stijl, maar dan in een nieuw jasje. De periode waarbinnen het gebouw is afgebrand, is een periode die zeer belangrijk is om zaken beter te begrijpen, want in mei 1996 waren er verkiezingen gehouden, waarbij het volk een uitspraak gedaan had en een politieke constellatie gepresenteerd had om het land te gaan besturen.

Er is in die periode zoveel dyugu dyugu geweest, zoveel ontwikkelingen, strijdt en spanningen voor die regeermacht, dat er uiteindelijk gekozen is voor een regeerconstellatie die niet de democratische legitimiteit had. Het volk van Suriname had hun wil uitgesproken en op basis van die democratische legaliteit zou er een regeerconstellatie gekomen”, aldus de president. ‘’Helaas zijn zaken anders gelopen en wanneer iets niet democratisch legitiem is en plotseling het gebouw van de democratie, het huis van de democratie in brand staat, dan begrijpt je hoe groot de speculaties zijn. Welk onderzoeksresultaat toen uit de bus zou komen, zou de ene of de andere partij bestreden worden, want men had al op basis van emoties, onderzoek verricht.

Naar aanleiding van buitenlands forensisch onderzoek is gebleken waar de brand is ontstaan en toen keerde in die periode de rust terug. Dit is de geschiedenis die niet vergeten zal worden, maar nu staan de gebouwen herrezen aan de vooravond van Goede Vrijdag, waarbij wij ook in Suriname de herrijzing van Jezus Christus gaan herdenken.

Dat is precies wat wij ook herdenken vandaag met DNA- panden. We moeten die zien als de herrijzing van de democratie, want het gebouw is toen in afgebrand, maar de democratie in Suriname, is nimmer in brand gegaan.

De democratie heeft constant haar weg gezocht naar verschillende gebouwen om de wil en de kracht van het volk te tonen”, sprak Santokhi.