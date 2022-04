Maersk: ‘Geen vlees- en visexport naar China vanwege Covid-19 lockdown’

Maersk, een Deense rederij, wereldbekend in zee- en binnenvaarttransport en aanverwante diensten, zoals supply chain management en havenoperaties, heeft onlangs meegedeeld, de boekingen voor het verschepen van gekoelde containers naar Shanghai, China stop te zetten. De ingrijpende beperkingen van Shanghai om de verspreiding van de Omicron-variant van Covid-19 in te dammen, gaan nu de derde week in, waardoor de toeleveringsketens worden verlamd en schepen gedwongen worden om naar elders uit te wijken.

Ocean Network Express, een containerrederij, verklaarde dat containers opgestapeld geraken in de haven van Shanghai als gevolg van de verstoring van de toeleveringsketen veroorzaakt door de totale lockdown. Volgens Ocean Network Express, heeft de haven bijna geen stopcontacten meer om gekoelde containers koel te houden, terwijl het vrachtvervoer beperkt blijft en de terminals overbelast zijn.

Burgers in Shanghai hebben hun toevlucht genomen tot ruilhandel in ruil voor verse groenten en melk.

Het strikte zero-covid-beleid van China, verstoort zelfs de voedselvoorzieningsketens tot in het zuiden van Shenzhen. De Shekou-terminal van de e-commerce hoofdstad, heeft de invoer van bevroren vlees en vis verboden. “Hong Kong en Yantian vechten al maanden tegen de covid-beperkingen, die ook de productie en handel ontwrichten. De lockdown in Shanghai heeft gevolgen voor de scheepvaartschema’s in Zuid-China.”